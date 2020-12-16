Zeytin yaprağı çayı faydaları nelerdir? Zeytin yaprağının faydaları koronavirüse iyi gelir mi? Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

Doğada bulunan pek çok bitkinin çayı yapılarak tüketilebiliyor. Zeytin ağacı ülkemizde oldukça fazla vardır, yaprağının kurutulması da oldukça kolaydır. Uygun fiyatlı zeytin yaprağı çayı ile pek çok hastalığa şifa bulabilirsiniz. Zeytin yaprağı çayı faydaları nelerdir? Zeytin yaprağının koronavirüse faydası var mı?

Binlerce yıldır hem sağlık hem de güzellik sektöründe kullanılan zeytin, birçok hastalığın tedavi edilmesinde kullanılmaktadır. Zeytin yaprağı, zeytinyağı gibi yaygın olarak bilinmese de insan sağlığına oldukça fazla faydası bulunmaktadır. Özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkili olan zeytin yaprakları ayrıca hızlı ve sağlıklı kilo vermeye de yardımcı olmaktadır. Zeytin yaprağının faydaları hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Cilt yaralarına da iyi gelen zeytin yaprağı nasıl kullanılır? Peki zeytin yaprağı çayı nasıl hazırlanır?

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI NASIL YAPILIR?



Zeytin yaprağını aktarlarda bulmanın yanı sıra kişi evde kendi kendine de kurutabilir. 2 bardak zeytin yaprağı çayı için 3 çay kaşığı yaprak/ 2 tutam, yeterli olacaktır. Yaprakların biraz ufalanmasıyla beraber kaynamış suya atmak ve 10 dakika demlenmesini beklemek önemlidir. Ardından süzerek, zeytin yaprağı çayı tüketilebilir. Etkisinin görülmesi adına gün içerisinde 3 bardak tüketmek yeterlidir.

Zeytinlerin ilaçlandığını düşünerek kullanmak istemeyenler ise yaprakları 15 dakikada sirkeli suda beklettikten sonra kullanabilir.

ZEYTİN YAPRAĞININ FAYDALARI NELER?

Bağışıklık sisteminin güçlü hale gelmesine yardımcı olur.

Anti- bakteriyel özelliklerinden ötürü vücutta bulunan bakterileri temizler.

Mantar oluşumunun önüne geçer.

Hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Sindirim sisteminin rahatlamasına destek olur.

Enerji verir.

Kötü kolesterolü düşürmekte birebirdir.

Kalp sağlığına olumlu etkisi bulunur.

Kronik yorgunluğa çözümdür.

Kilo verdiren özelliği bulunur.

Erken yaşlanmayı engeller.

Yaraların hızlıca iyileşmesine destek olur.

Alerjilerin tedavisine yardımcı olur.

Ateş düşürür.

Kan akışını arttırmaya destek olur.

İçeriğinde bulunan antioksidan meme, karaciğer ve prostat kanseri gibi kanserlere olumlu etkisi bulunmaktadır.

Kas spazmlarını önler.

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYININ FAYDALARI NELER, NEYE İYİ GELİR?

Merkezi sinir sistemini koruyan özelliği vardır.

İnflamasyon riskinin en aza inmesine yardımcıdır.

Sindirim sistemine olumlu etkide bulunur.

Kilo verdirir.

Kanser riskini en aza indirger.

Mikroorganizmaların büyümesini önler.

Kalp sağlığını destekler.

Kan basıncının düşmesine yardımcıdır.

Hücre hasarını ve oksidayonu engeller.

Serbest radikallerin yok edilmesinde yardımcıdır.

Bağışıklığı güçlendirir.

Diyabet tedavisinde destektir.

İltihabın azalmasına yardımcı olur.

Tip 2 diyabet tedavisinde destektir.

Uçuklara iyi gelir.

Kemik sağlığına iyi gelir.

Herpes kopmalarına destektir.

Parkinson ve Alzheimere karşı korur.

Enerji verir.

Beynin işlevselliğini arttırır.

Kan basıncını düşürür ve yüksek tansiyonu önler.

Mantar ve bakterileri öldürür.

Genetik hasarları engeller.

Kemiklerin iltihaplanmasını önler.

Diş ağrısını geçirir.

Yaraları daha hızlı iyileştirir.

Tokluk hissi verip, yemek yeme isteğini azaltır.

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Zeytin yaprağı çayında yer alan maddelerin içerisinde oleuropein maddesi bulunmaktadır. Bu madde ile zayıflamanın mümkün olduğunu belirtmek kesin olacaktır. Ödem atma işlevini gören bu bitki çayı yağ yakımının hızlanmasına yardımcı olur.

???????Zeytin yaprağı çayı çayının nasıl zayıflattığına dair soruların bulunmasıyla beraber kişinin çaya destek sağlaması önemlidir. Sağlıklı bir şekilde beslenme ile programa dahil edilen bu çayla zayıflamak mümkün. Sindirimi düzenleyip, bağırsakları temizleyen bu çay diyet programına eklenebilecek bir çaydır.

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYINI KİMLER TÜKETMELİ, KİMLER TÜKETMEMELİ?

Zeytin yaprağı çayı tüketiminin yan etkileri hakkında kaynak sayısının çok az olduğu söylenebilir. Bu sebepten ötürü emzirme ve hamilelik dönemindeki kadınların tüketmesi tavsiye edilmemektedir. Bunun dışında safra taşı bulunuyorsa doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Tansiyon ve diyabet hastalarının zeytin yaprağı çayını içmeye başlamadan mutlaka olarak hekimlere danışmaları gerekiyor. Çünkü tansiyon ve şeker ilaçlarıyla etkileşime geçip bu ilaçların etkisini tehlikeli derecede çoğaltabilir. Bu rahatsızlıklar dışında kalan bir hastalıktan ötürü sürekli şekilde ilaç kullanan bireylerin tedbiri elden bırakmaması için hekime danışması önerilir.

ZEYTİN YAPRAĞINI NASIL TÜKETMELİYİZ?

Zeytin yaprağı çayını gün içinde en fazla 3 bardak olacak şekilde tüketebilirsiniz. Kahvaltı yanında da tüketilebilir.

ZEYTİN YAPRAĞI KOLESTEROLE İYİ GELİR Mİ?

İçerdiği oleuropein, kalp sağlığını korumada etkilidir. Tansiyonu düşürür ve vücuttan ödemi uzaklaştırır. Erkekler üzerinde yapılan çalışmalarda, kalp hastalıklarına karşı koruyucu olabileceği gösterilmiştir. Ayrıca zeytin yaprağından elde edilen ekstraktın kalp damarlarındaki kanın akışını arttırdığı, kanın pıhtılaşmasını düzenlediği, kan dolaşımını rahatlattığı; bundan dolayı kalp rahatsızlıklarını ve kalp krizlerini önleyici etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır.

Aynı zamanda kötü kolesterolü düşürerek kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde etkin olduğu hayvanlarda yapılan bazı çalışmalar ile gösterilmiştir.

ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİLİ Mİ?

Kesin bir araştırma bulunmuyor ancak zeytin yağrağı çayı bağırsak sağlığını düzenler. Bağırsak sağlığı bağışıklık sistemini olumlu yönde etkiler bu nedenle kullanımı hastalıklara karşı kalkan örer.

Zeytin yaprağı çayı, ekstratı ve bilimsel çalışmalar için oleuropein etken maddesi üretimi yapan AR-GE Firması sahibi Faruk Durukan "Zeytin yaprağındaki etken madde oleurapein dediğimiz etken maddedir. Bizim şirketimiz AR-GE şirketi. Biz yirmi yıldır AR-GE çalışmaları yapmaktayız. Yüzlerce etken madde üretiyoruz. Bunlardan bir tanesi de oleuropein. Oleuropein zeytinin yaprağında bulunan etken maddelerin başında gelir. Oleuropein bundan daha önce kanserde 400'ye yakın uluslararası dünya tıp literatüründe yayını vardı. Çalışması vardı. Fakat oleuropein'in daha önceki çalışmalarına baktığımız zaman 13 tane etken madde varmış Covid 19'a iyi gelen, oleuropein'de bunlardan biri." diyerek açıklama da yaptı.