Zeytin Dalı Harekatı'na Din Görevlilerinden Manevi Destek

Erzurum'da bir araya gelen din görevlilerince, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere destek için kurban bağışı kampanyası başlatılıp, hatim duası okundu.

Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum şubelerindeki din görevlilerince başlatılan kampanya çerçevesinde, ellerinde Türk bayrakları olan din görevlileri ve çok sayıda vatandaş Yakutiye Medresesi önünde buluşup tekbir getirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda muhalifler ile terör örgütü DEAŞ arasında yaşanan çatışmalarda bir tankın isabet alması sonucu 2 yıl önce şehit düşen Uzman Er Burak Karakoç'un babası Abdurrahim Karakoç'un da katıldığı program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, burada yaptığı konuşmada, İslam'ın bayraktarlığını yapan Türkiye'nin, milletin ve devletin sınır güvenliğini sağlamak, gözü yaşlı analar ile öz vatanlarından hicret etmek zorunda kalan masum çocukların yaralarına merhem olmak için Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı başlattığını anımsattı.

Harekatın tüm dünya tarafından bilinen meşru ve uluslararası hukuka uygun şekilde yapıldığını anlatan Sula, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu harekat, şüheda yurdu olan, dünyanın neresinde bir mazlum varsa yardımına koşan, İslam aleminin göz bebeği vatanımıza ve milletimize karşı birleşen emperyalist güçlerin bölgemizdeki hain emel ve çıkarlarına dur demek için atılmış çok önemli adımdır. Biz de Türkiye Diyanet Vakfı şube başkanları ve Din Görevlileri Derneği olarak Afrin'deki Mehmetçik'e manevi destek amacıyla hatimler okutup kazadan beladan korunmaları için kurban toplama kampanyası başlattık."

"Sadece halkımız değil mazlum Suriye halkı da yiğitlerimizi asla unutmayacak"

Müftü Sula, emperyalist güçlerin İslam'ın kutsal değerlerini çarpıtarak ve millete kumpaslar kurarak Türkiye'yi bölmeye çalıştıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kelime anlamıyla bile selamet ve emin din olan İslam'ı terör dini gibi, Müslümanları terörist gibi göstermek isteyenlerin FETÖ, DEAŞ, PKK/PYD ve benzeri terör örgütleriyle iş birliği içinde nasıl hareket ettikleri bugün Suriye aynasında ve 15 Temmuz darbe girişiminde açıkça görülmüştür. Onların bir hesabı varsa Allah'ın da var. Emperyalizmin son hedefinin Türkiye olduğu bilinciyle cansiparane mücadeleye gözlerini kırpmadan giren ve canlarını seve seve veren yiğitlerimiz zulme karşı yürütülen mücadeleye katkı sağlamıştır. Sadece halkımız değil mazlum Suriye halkı da yiğitlerimizi asla unutmayacak."

Sula, ülkenin istikbali için başlatılan harekata yönelik yalan haberlerle hainlere cesaret verici açıklamalarda bulunanları şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

Program, Sula'nın yaptığı hatim duası ile sonra erdi.

Kurban bağışı kampanyasına 15 küçükbaş hayvanın bağışlandığı belirtildi.