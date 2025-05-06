Son günlerde magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri olan Zeynep Mayruk, hakkında ortaya atılan hamilelik iddialarıyla gündemin merkezine yerleşti. Başarılı modacı ve tasarımcı kimliğiyle tanınan Mayruk'un, ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile olan evliliğinde yeni bir dönem başladığına dair söylentiler dikkat çekti. Bu gelişmelerin ardından, "Zeynep Mayruk hamile mi?" sorusu hem magazin takipçileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Peki, Zeynep Mayruk hamile mi? Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş'ın bebeklerinin cinsiyeti ne? İşte, magazin kulislerinde geçen o iddialar ve yanıtları…

ZEYNEP MAYRUK HAMİLE Mİ?

27 Haziran 2024'te Çeşme'de sade bir törenle hayatlarını birleştiren Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Mutlu evliliklerini taçlandırmaya hazırlanan ünlü çift, katıldıkları bir davette bebek haberini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş'ın bebeklerinin cinsiyeti ne

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tolga Sarıtaş, baba olacağı haberini aldığında yaşadığı duygusal anları şu sözlerle dile getirdi: "İkimiz de ilk öğrendiğimizde büyük bir şaşkınlık yaşadık. Duygularımız çok yoğun. Şu an beşinci aydayız ve sabırsızlanıyoruz. En büyük temennimiz, bebeğimizi sağlıkla kucağımıza almak."

ZEYNEP MAYRUK VE TOLGA SARITAŞ'IN BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ NE?

İlk kez ebeveyn olmanın tatlı telaşını yaşayan çiftin, doğuma hazırlık sürecine başladığı ve bebek odası için de çalışmalara başladığı öğrenildi.Görüntülendikleri sırada Sarıtaş'ın ardından mikrofonu devralan Zeynep Mayruk ise heyecanını gizleyemedi. "Evet, bir erkek bebek bekliyoruz. Tolga da ben de çok mutluyuz, hayatımızın en özel dönemindeyiz" diyerek bu anlamlı süreci sevenleriyle paylaştı.

Bir yandan oyunculuk kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini geçiren Sarıtaş'ın, babalığa hazırlık sürecinde eşine büyük destek verdiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.