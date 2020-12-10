Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı
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Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı

10.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:16

Dün akşam 23. bölümüyle ekrana gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Müjgan, yıllardır kendisini seven Burhan tarafından öldürüldü. Yürek yakan cenaze sahnesinde oyuncuların performansları izleyicilerden tam not aldı. Diziye veda eden Zeynep Kumral'ın veda mesajı ise herkesi duygulandırdı.

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, dün akşam kadına şiddet ve kadın cinayetlerine tepki gösteren bir bölümle ekrana geldi. Mehdi'nin annesi gibi gördüğü ablası Müjgan, yıllardır aşık olduğu Burhan tarafından öldürüldü. Ani ölümüyle herkesi yasa boğan Müjgan'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

OYUNCULUK PERFORMANSLARI ALKIŞ TOPLADI

Ablası Müjgan'ın ölümüyle adeta yıkılan Mehdi karakterini oynayan İbrahim Çelikkol ile Cemile'yi oynayan Elif Sönmez, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı diziye veda etti.

Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı

"BENİMLE AĞLAYIP BENİMLE GÜLDÜNÜZ"

Dizide Müjgan karakterini canlandıran Zeynep Kumral ise sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Diziden ayrılan oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle tüm kıymetli DEK seyircisini selamlıyorum. Bu muhteşem yolculuğumda 1 yıl boyunca esirgemediğin desteğin ve üstüne düşünerek yaptığın samimi yorumların, mesajların için kalpten teşekkür ederim.

Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı

Canımın içi çalışma arkadaşlarım, canım DEK ekibi... Her aktörü heyecanlandıracak, Müjgan gibi bir karaktere nefes olma yolumda beni motive ettiğiniz, inandığınız, benimle birlikte heyecanlandığınız, ağladığınız, sevdiğiniz, kızdığınız, güldüğünüz, tartıştığınız için teşekkür ederim. Sizler kahramansınız."

"HOŞ ÇAKAL YANLIŞ SEVİLEREK BÜYÜTÜLMÜŞ KADIN"

"Meslektaşlarım... Ömürlük dostlarım. Sizinle paylaştığım her bir an, oynadığım her bir sahne için minnettarım. Hepinizi ayakta alkışlıyorum... Supleksiniz bol olsun. Bu hikayenin bir parçası olmam için beni davet eden, kaybolduğum anlarda elimi tutan, kuşkuya düştüğümde bir telefon konuşmasıyla beni yüreklendiren canım yönetmenim ve canım senaristim... Daima.. Hoş çakal yanlış sevilerek büyütülmüş kadın, hoş çakal sevmeyi yanlış öğrenmiş kadın... Seni anlamak, seni dinlemek, seni yaşamak bir kadın olarak acı verici, bir aktör olarak zevkti. Hoş çakal."

Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı

"YANLIŞ CÜMLELER ŞİDDETİ DOĞURUR"

Dizinin sosyal medya hesabından ise kadına şiddete dikkat çekmek için "Yanlış cümleler şiddeti doğurur, mağduru suçlu ilan eder, dayanışmanın önünü keser. Aşk ve sevgi şiddetin mazereti, hafifletici sebebi olamaz" notuyla gündelik hayatta farkında olmadan kullanılan cümlelere dikkat çekildi.

Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı
Haber Yorumları (1)
HOŞ: ÇAKAL KİM?
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