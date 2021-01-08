Zeynep, koronavirüse bağlı 'MIS-C' sendromunu yendi

KAYSERİ'de, koronavirüse bağlı Multifinflavotuvar Sendromuna (MIS-C) gelişen Zeynep Özhöbek (9), hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Fatma-Fatih Özhöbek çifti, koronoavirüse yakalandıktan sonra tedaviyle hastalığı yendi. Çiftin kızları Zeynep de bir süre sonra koronavirüse yakalandı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Zeynep'de MIS-C geliştiği belirlendi. Durumu ağır olan Zeynep, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınarak, solunum cihazına bağlandı. Yaklaşık 10 gün süren tedaviyle hastalığı yenen Zeynep'in, çocuk hastalıkları servisinde tedavisi sürüyor. Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Adem Dursun, hastalığı yenen Zeynep'e yan flütle Onur Akın'ın 'Ne Zaman Seni Düşünsem' isimli şarkısını çalarak, moral verdi. Zeynep Özhöbek'in tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede misafir edileceği bildirildi.

'CİDDİ SEMPTOMLARLA BİZE BAŞVURUYORLAR'Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Serkan Özsoylu, Zeynep'in kalbinin çok hızlı atması ve solunum sıkıntısı yaşaması nedeniyle solunum cihazına bağladıklarını belirterek, "Tedavi sonrası hızlı bir şekilde iyileştiğini görünce solunum cihazından çıkardık ve kalp kasının eski kasılma kuvvetine vardığını gördük. Bu süreçte çocukların da erişkinler kadar etkilendiğini görmüş olduk. Akut dönemde olmasa bile çocuklar birkaç hafta sonra çok ciddi semptomlarla bize başvurabiliyorlar. Şu an çocuğumuz çok iyi. Yoğun bakım ünitesinden çocuk hastalıkları servisine aldık. Tabii ki burada kriterler var. Aileden en az bir kişinin Covid-19 testi pozitif öyküsünün olması ve üzerinden birkaç hafta geçmiş olması gerekiyor. Eğer bunlar varsa biz bundan sonra MIS-C sendromu değerlendirmesi yapmaya başlıyoruz. Önemli olan ailelerin Covid-19 testi pozitif olduktan sonra dikkatli olması; farklı bir şeyler gördüklerinde mutlaka bir doktora başvurması gerekiyor" dedi.'PANDEMİ SÜRECİNDE MORAL ÇOK ÖNEMLİ'Zeynep'e müzik çalarak moral veren Dr. Adem Dursun ise, "Bildiğiniz gibi pandemi sürecinde gerek hastalarımız gerekse personelimiz için moral çok önemli. Zeynep MIS-C tanısı koyduğumuz bir hastamız. Kendisiyle bir sohbetimiz esnasında enstrüman çaldığını öğrendik o da benim yan flüt çaldığımı öğrenince benden kendisine bir parça çalmamı rica etti. Kendisiyle hayalimiz bundan sonraki günlerde beraber gitar ve yan flüt çalarak bir eser paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı