Zeynep Casalini'den iklim krizi çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zeynep Casalini'den iklim krizi çağrısı

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Yerel

Zeynep Casalini'den iklim krizi çağrısı Casalini: "Her birimizin yapacak şeyi var " Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü sanatçı Zeynep Casalini, iklim krizine karşı önlem alma çağrısı yaptı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Zeynep Casalini'den iklim krizi çağrısı

Casalini: "Her birimizin yapacak şeyi var "

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü sanatçı Zeynep Casalini, iklim krizine karşı önlem alma çağrısı yaptı.

Tüm dünyada ve Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen Küresel İklim Grevi çerçevesinde Bodrum'da da bir etkinlik gerçekleştirildi. Bodrum Kent Konseyi İklim Acil Çalışma Grubu'nun çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda kişi, iklim krizini durdurmak için adım atma çağrısında bulundu. Eyleme Bodrum'da yaşayan ünlü sanatçı Zeynep Casalini de katıldı. Ünlü sanatçı yaptığı konuşmada, "Benim kendim için istediğim bir şey yok. Artık torun torba sahibi biriyim ben. Çocuklarım ve torunum iyi zamanlar yaşasın istiyorum. Bunu da mümkün kılacak en önemli şeylerden biri, gezegene bir şey olmamalı. Bu da yapılan bir sürü şeyin yapılmamasından geçiyor aslında. En önemlisi de iklim krizinin ormanların yok edilmemesi gerekiyor. Madem bu gezegeni biz bu hale getirdik, bu halden çıkaracaklar da bizleriz, öğretmenlerimiz" ifadelerine yer verdi.

"Artık 'veganım' dediğimde 'geçmiş olsun' demiyorlar"

İklim krizine karşı herkesin yapabileceği bir şeyler olduğunu söyleyen Casalini, "Gerçekten her birimizin yapacak şeyi var. En önemlisi anlatmak. Eğer bilmeyen varsa anlatmak. Ben veganım ve veganlığı anlatıyorum. Bir sürü karşı tepki görüyorum ama ben anlattıkça biliyorum ki karşımdaki insanlar biraz daha biliyor. Artık çok marjinal kalmıyorum. Bir lokantaya gidip 'ben veganım' dediğimde 'geçmiş olsun' demiyorlar. Alıştılar. Ne demek olduğunu biliyorlar. Her restoranda bir vegan tabağı muhakkak bulunuyor. Eğer incelerseniz, iklim krizinin nedenlerinden bir tanesi de hayvan endüstrisidir. Lütfen bunu da kulağınızın bir tarafına koyun. O telefonları ellerinize aldığınızda bir araştırın. Benim kişisel olarak sizden ricam budur" şeklinde konuştu.

Zeynep Casalini'den iklim krizi çağrısı

Zeynep Casalini'den iklim krizi çağrısı

Zeynep Casalini'den iklim krizi çağrısı

Zeynep Casalini'den iklim krizi çağrısı
İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Amelia Hamlin Düm Tek Tek Gülben Ergen
Spor Mario Balotelli Mehmet Topal Ali Palabıyık Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu Recep Tayyip Erdoğan Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Zeynep Casalini'den iklim krizi çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 23:40:38. #1.12#