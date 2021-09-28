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Zeynep Aslan'ın ölümüne sebep olan sürücüye 5 yıl 6 ay hapis

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Zeynep Aslan'ın ölümüne sebep olan sürücüye 5 yıl 6 ay hapis

İzmir'de, antrenman sırasında kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'ın ölümüne ilişkin haklarında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılan sanıklardan Aslan'a çarpan kamyon şoförüne 5 yıl 6 ay 20 gün, diğer iki sanığa da 3'er...

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - İzmir'de, antrenman sırasında kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'ın ölümüne ilişkin haklarında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılan sanıklardan Aslan'a çarpan kamyon şoförüne 5 yıl 6 ay 20 gün, diğer iki sanığa da 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan, 14 Ekim 2020'de Menemen'de antrenman yaptığı sırada yol kenarında çalışma yapan kamyon ve iş makinesini sollayan Aycan Yörük'ün kullandığı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından hazırlanan iddianamede, 3 sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9'ar yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda ise kamyon sürücüsü Aycan Yörük, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride girmesinden dolayı "asli kusurlu" olarak belirlenirken, olay yerinde çalışma yapan kamyon şoförü İdris Karataş ve iş makinesi sürücüsü Mustafa Yaman, gerekli güvenlik önlemlerini almadıkları için "tali kusurlu", bisiklet sporcusu Zeynep Aslan ise "kusursuz" olarak belirlendi.

Olaya ilişkin Menemen 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına, sanıklar ve Zeynep Aslan'ın ailesi ile taraf avukatları katıldı.

"SANIK DEĞİL KATİL"

Zeynep Aslan'ın babası Reşat Kemal Aslan, sanığın daha önce bisikletlileri gördüğünü ifade ettiği halde hızlı sollama yaparak sonucunu öngörebildiği kurallara aykırılık nedeniyle en üst hadden cezalandırılmasını talep ettiğini söyleyerek, sanıklar hakkında indirim uygulanmamasını istedi.

Zeynep Aslan'ın annesi Nurten Aslan ise sanıkların en ağır cezayı almalarını talep ettiğini ifade ederek, "Onlar sanık değil katiller" dedi.

"ZEYNEP ASLAN'IN BANA ÇARPMASIYLA BU OLAY MEYDANA GELMİŞTİR"

Kazada hayatını kaybeden Zeynep Aslan'ı kesinlikle görmediğini söyleyen sanık Aycan Yörük, "Orada kavşak olduğunu biliyordum. Kavşaktan dur levhasına uymayarak çıkan Zeynep Aslan'ın bana çarpmasıyla bu olay meydana gelmiştir. Eğer hızlı olsaydım aracın altına girerdi. Ayrıca aracımın sert yerine çarpmış olması nedeniyle vefat etmiştir. Başka bir yere çarpsaydı vefat etmeyecekti. Kendisini kesinlikle görmedim. Sürücülük hayatım boyunca her zaman trafik kurallarına uydum" diyerek beraatini talep etti.

İfadelerin ardından duruşmaya ara veren hakim, kararı açıkladı. Zeynep Aslan'a kamyonuyla çarparak ölümüne neden olan Aycan Yörük'e "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası vererek, sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi.

Olay yerinde çalışma yapan kamyon şoförü İdris Karataş ve iş makinesi sürücüsü Mustafa Yaman'a ise "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezası vererek, sanıkların sürücü belgelerinin 6 ay süreyle geri alınmasına karar verdi.

(Ali Gözeten/İHA)

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Haber: Zeynep Aslan'ın ölümüne sebep olan sürücüye 5 yıl 6 ay hapis - Haberler
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