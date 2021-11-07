Zerzevan Kalesi'nden çıkarılan eserlerden ilhamla hazırlanan takılar sergilendi

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesinde çıkarılan eserlerden ilham alınarak hazırlanan takılar defilede sergilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 2014'ten bu yana kazı çalışması devam eden UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Zerzevan Kalesi'nde şimdiye kadar Roma dönemi Mithras yer altı tapınağı, savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, sığınaklar, kaya mezarları, su kanallarının yanı sıra birçok yaşamsal eser ortaya çıkarıldı.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü ve Zerzevan Kalesi kazı ekibi başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "Zerzevan Kalesi Hayat Buluyor" adlı çalışma kapsamında kazıda gün yüzüne çıkarılan eserlerin üzerindeki motiflerden ilham alınarak hazırlanan 20 setten oluşan takılar Start Fuarcılık tarafından kentte düzenlenen Mezopotamya Kuyumculuk, Kuyum Makineleri ve Franchise Fuarı kapsamında beğeniye sunuldu.

Bir otelde düzenlenen defilede mankenler fuara katılan firmaların ürünlerinin yanı sıra tarihten esinlenerek hazırlanan takıları da tanıttı.

Kazı ekibi başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, AA muhabirine, devam eden kazılar neticesinde elde edilen binlerce eserden esinlenerek ürünleri ortaya çıkardıklarını belirtti.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü'nün kazılardan elde edilen eserleri yeniden tasarlayarak takılara dönüştürdüğünü ifade eden Coşkun, "Hem gelecek kuşaklara aktarılması hem de ekonomiye dönüştürülmesi açısından bu çalışma çok önemli." dedi.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşe Adıgüzel de 3 bin yıllık tarihten ilham alınarak 2 yıllık büyük bir emekle hazırlanan ürünlerin sergilendiğini aktardı.

Ekiplerin organize şekilde çalışması sonucu eserlerin ortaya çıktığını ifade eden Adıgüzel, "13 kıyafet ve 20 takı setiyle bu defileyi hazırladık. Kazılar devam ettikçe bu takılar yapılmaya devam edecek." diye konuştu.

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