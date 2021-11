Zerrin Özer Kimdir? Zerrin Özer kaç yaşında? Zerrin Özer hayatı ve kariyeri

Müzik kariyeri yolunda ablası Tülay Özer'in büyük desteğini alan Zerrin Özer, son zamanlarda şarkıları değil boşanma konusuyla gündemdeydi. Bir gün evli kalan Zerrin Özer eşi Murat Akıncı hakkında ortaya atılan dolandırıcılık ve Adnan Oktar bağlantısı iddiaları üzerine boşanma kararı almıştı. Peki Zerrin Özer Kimdir? Zerrin Özer kaç yaşında?

ZERRİN ÖZER KİMDİR?

Zerrin Özer 4 Kasım 1957, Ankara doğumludur, 57 yaşındadır. Türk şarkıcıdır.1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşi olan Zerrin Özer ilk, orta ve lise eğitimini aynı zamanda doğum yeri de olan Ankara'da tamamladı. Anne ve babasının ayrılığı çocukluk yıllarına damga vurmuş, müziğe olan tutkusu Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığı ile büyümüştür. 1969 yılındaki ilkokul mezuniyet töreninde ilk konserini Çankaya'da komşuları olan İsmet İnönü ile eşi Mevhibe İnönü'ye vermiş, Özer'i çok beğenen İsmet İnönü, "Aferin küçük kız, sende büyük iş var." demiştir.

Zerrin Özer 1991 yılında müzisyen Alper Önal'la evlenmiş kısa süren evliliği 1992 yılında bitmiştir. 2006 yılında ise Levent Süren ile evlenmiştir. 2006 yılında otobiyografisini kaleme aldığı Bir Sarışın Küçük Kız kitabı yayımlanmıştır.

Bacağında bir ameliyatı sırasında neşter parçası bırakılan Özer, ardından yanlış bir ameliyat geçirmiş, neşteri çıkarmak için omuriliğe zarar verilmişti. 1,5 yıl tekerlekli sandalye kullandıktan sonra tedaviyle yeniden ayağa kalktı.

16 Haziran 2019 tarihinde, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Murat Akınca ile evlendi. Bir gün evli kalan Zerrin Özer eşi Murat Akıncı hakkında ortaya atılan dolandırıcılık ve Adnan Oktar bağlantısı iddiaları üzerine boşanma kararı aldı.Çiftin 6 ay süren boşanma davası 30 Ocak 2020'de sonuçlandı.

Zerrin Özer

ZERRİN ÖZER HAYATI VE KARİYERİ

Kendi çalışmasıyla 1975'te katıldığı bir TRT yarışmasında birinci olmuş, müzik kariyeri yolunda ablası Tülay Özer'in büyük desteğini almış, ilk plağı olan Bizler ve Sizler/ Yalvarırım'ı 1976 yılında, uzun yıllar birlikte çalışacağı Kent Plak tarafından yayınlandı. Müzik kariyerini takip eden dönemde İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz ve dans müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması Esin Engin aranjeli, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan "Gönül" şarkısı ile patlama yaparak, 1980 yılının en iyi 45'liği seçilen ikinci ve son çalışması Gönül/ Yaman Olurum ile Altın Plak Ödülü almaya hak kazandı. 1980 yılında ilk stüdyo albümü Seni Seviyorum adıyla piyasaya çıktı, onu aynı yıl içerisinde Sevgiler izlemiştir. 1981 yılında Ve Zerrin Özer albümüyle arabeske yönelmiş, bu yöneliş sanatçının eserlerine olan ilgiyi artırmıştır.[kaynak belirtilmeli] İlk yurt dışı konserlerini 1982 yılında Türkiye'yi tanıtmak için Paris'te 'Binbir Gece' adı altında vermiş, bir yıl sonra Olympia'da bir resital için sahne almış, yine aynı yıl Gelecek Misin? albümünü yayınlamıştır.

Kariyerinde müzikal değişiminde gerçekleştiği seksenli yıllar Zerrin Özer için birçok albümün yayınlandığı on yıl kuşağı olmuş, sırası ile 1984'te Mutluluklar Dilerim, 1985'te Evcilik Oyunu ve Kırmızı adlı albümleri yayınlanmıştır. Kırmızı albümünde değişikliğe giderek "Eminem" ve "Dom Dom Kurşunu" şarkılarını "İntuv Ene" ve "Merhaba Ya Habeyip" adlarıyla Arapça seslendirdi. 1987 yılında son LP'si Dayanamıyorum adlı albümü çıktı. Ertesi yıl çıkan ilk CD formatında yayınlanan Dünya Tatlısı albümüyle yeniden Türk pop müziğine dönüş yaptı.

1990 yılında çıkan CD ve kaset olarak yayınlanan İşte Ben albümüyle "En İyi Albüm Ödülü" kazanan Zerrin Özer sonraki yıl yayınladığı Sevildiğini Bil albümü satış rekorları kırmış ancak aynı yıl çıkan Olay Olay albümü beklenilen ilgiyi görmemiştir. Müzik kariyerine bir süre ara veren ve 1996 yılında Zerrin Özer albümüyle müziğe dönen sanatçı, ertesi yıl Zerrin Özer 97 albümünü çıkardı. Yine 2000 yılında yaptığı Bir Zerrin Özer Arşivi best of/en iyiler albümüyle ikinci kez "En İyi Albüm Ödülü"nü kazandı. 2001 yılında yine eski şarkılarından oluşan best of albümü Ben çift CD ve MC olarak piyasaya çıktı. Peş peşe piyasaya sürülen bu iki albümüyle toplam 1,5 milyonu aşkın satış rakamına ulaştı. Ertesi yıl yaptığı Ölürüm Ben Sana albümü beklenilen ilgiyi görmese de, 2005 yılında yaptığı Ve Böyle Bir Şey türkü-caz albümüyle beklenen ilgiyi gördü. Bu albümü de "Altın Plak Ödülü" ile ödüllendirildi.

