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Suç örgütlerine bilgi sızdırıyorlardı! O kamu görevlilerinin fişi çekildi

Suç örgütlerine bilgi sızdırıyorlardı! O kamu görevlilerinin fişi çekildi
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında kamu görevlileri, polisler ve avukatların da bulunduğu 24 şahıs tutuklandı.

Yeni nesil suç örgütlerine alan açmaya çalışan kirli ilişki ağlarına yönelik 20 Temmuz'da dev bir operasyon düzenlenmişti.  Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, aralarında polis, gümrük muhafaza memurları ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Aralarında kamu görevlileri, polisler ve avukatların da bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı.

Yeni nesil silahlı suç örgütlerinin kamu görevlileri ile irtibata geçerek; karşılıklı menfaat ilişkisine girip, adli makamlarca yürütülen soruşturmalarda; 'suç aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç şerhi, gümrük geçişi' gibi sorgulamalara ait bilgi aldıkları tespit edilen şahıslar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

TAM 27 KAMU GÖREVLİSİ

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de 20 Temmuz günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 2 denetimli serbestlik memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15 gümrük muhafaza memuru, 10 polis memuru ve 2 avukatın da bulunduğu toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Talimat doğrultusunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 20 Temmuz günü, İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de, tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. 

Gerçekleştirilen operasyonlarda, 37 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şahıs ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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