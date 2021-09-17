Zeliha Saraç son dönemde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer almakta. Bloomberg HT'de çalışmalarını sürdüren Saraç ile ilgili vatandaşlar internette en çok "Zeliha Saraç kimdir? Zeliha Saraç kaç yaşında, aslen nerelidir? Zeliha Saraç evli mi?" sorularını araştırmakta. Zeliha Saraç ile ilgili bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ZELİHA SARAÇ KİMDİR?

Zeliha Saraç 30 Mart 1977 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitirdi.

Saraç, yüksek lisans eğitimini ise 2014 yılında Nişantaşı Üniversitesi'nde tamamladı.

İş yaşamına Türkiye'nin saygın ekonomi kurumlarında başlayan Zeliha Saraç borsa , ekonomi ve döviz uzmanı olarak çeşitli kurumlarda önemli görevler aldı. 2000 yılıyla birlikte bu birikim ve tecrübesini medya alanına yansıtan Saraç ilk olarak Cnbce'de çalışmaya başladı. Daha sonra sırasıyla Tv8 , 24 Tv , KanalTürk ve 6NEWS'da başarılı programlar yaptı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Medyadaki çalışmalarına da zaman zaman ara vererek sektörde yer alan Zeliha Saraç Trt Türk'te "Dünyanın Ekonomisi" adlı programı sundu.Eylül 2012'de Kanal 24'e transfer olan Saraç kanalda Ekonomi Müdürlüğü'nün yanısıra haftanın beş günü Analiz-Sentez isimli programın moderatörlüğünü yaptı.Şubat 2017 tarihinde ise istifa ederek TVNET'e transfer oldu.

Daha sonra Show TV'de "Gece Hattı" adlı haber bültenini sunan Zeliha Saraç, 24 TV'de ise "Farklı Görüş" isimli programın moderatörlüğünü üstlenmiştir. 2019 Eylül ayında Bloomberg HT kanalına transfer olan Zeliha Saraç, bu kanalda "Yatırım Bülteni" isimli programı sunmaktadır.

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