Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Zehra Taşkesenlioğlu Ban hayatı ve biyografisi

ERZURUM (Haberler.com) - Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünsal Ban ile dünya evine giren Ak Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu kimdir ve kaç yaşında? Zehra Taşkesenlioğlu nereli? Zehra Taşkesenlioğlu hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde…

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU KİMDİR?

AK Parti Milletvekili Taşkesenlioğlu, 1972 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi ve Marmara Üniversitesinde İktisat, Bahçeşehir Üniversitesinde Avrupa Birliği İlişkileri alanında yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. ABD'de başladığı doktora çalışmalarını ise sürdürüyor.

Siyasi kariyerine, 1992 yılında Refah Partisi ile başladı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etti. Bölgesel kalkınma, göç ve göç yönetimi, enerji politikası alanında çok sayıda araştırma, rapor ve makalesi yayımlandı. ABD, İngiltere, İtalya, Almanya, Fas, Cezayir, Belçika, Macaristan, Bosna Hersek, Tanzanya, Uganda, Ruanda ve Sudan'da birçok eğitim ve projede yer aldı.

Zehra Taşkesenlioğlu, 25 ve 26. dönemde Erzurum Milletvekili seçildi. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Sözcülüğü, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu, Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Türk Grubu Üyesidir.

Zehra Taşkesenlioğlu Ban; evli olup, çok iyi düzeyde İngilizce, Swahili (Afrika Dili) ve az düzeyde Fransızca bilmektedir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet