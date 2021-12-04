ZAROVA KÖPRÜSÜ, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN TEŞRİFLERİYLE AÇILDI

SİİRT (Habermetre) - Zarova Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zarova Köprü'sünün; Siirt'in, Eruh ve Şırnak ile güvenli ulaşımını sağlayacağına dikkati çekerek, Siirt-Eruh arasındaki ulaşımın köprünün hizmete girmesiyle 43 dakikaya düşeceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zarova Köprüsü'nün açılışında konuştu; "Yapımı süren Siirt-Eruh Yolu'nun Zarova Çayı geçişindeki köprümüzü, yol hattımıza takılan altın bir halka olarak görüyoruz. Ilısu Barajı'nın suları altında kalması nedeniyle Siirt-Eruh ulaşımını yeniden projelendirdik. 6, 5 kilometresi bölünmüş yol, 50, 5 kilometresi de tek yol olmak üzere 57 kilometrelik yeni güzergahtaki Botan Çayı'nı 2008 yılında Botan Köprüsü ile aştık. Aynı güzergahta yer alan Zarova Çayı'nı da bugün Zarova Köprüsü ile aşıyoruz" dedi.

YILLIK TOPLAM 16, 4 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ

Siirt-Eruh yolunun 56, 2 kilometrelik bölümünün sathi kaplamasını tamamladıklarını belirten Karaismailoğlu, heyelan kesimlerindeki çalışmaların ise yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydetti. Yolu 2024 yılında hizmete açmayı planladıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"355 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki Zarova Köprümüz; Siirt'in, Eruh ve Şırnak ile güvenli ulaşımını sağlayacak. Köprümüzü, 5 açıklı ve 67 metre yüksekliğinde inşa ettik. Sismik izolatörlerle depreme dayanıklı olarak yaptığımız köprümüzde her biri 1, 5 metrelik 2 ayrı yürüyüş yolu bulunuyor. Eski yol üzerinden 54 dakika süren Siirt-Eruh arasındaki ulaşım, köprümüzün hizmete girmesiyle 43 dakikaya düşecek. Bu şekilde; zamandan 10, 1 milyon lira ve akaryakıttan 6, 3 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 16, 4 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Zarova Köprümüz, yıllık egzozemisyonunu da 2 bin 487 ton azaltmayı hedefliyoruz. "

SİİRT'E 3 MİLYAR 673 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE ULAŞIM VE İLETİŞİM YATIRIMI YAPTIK

AK Parti Hükümetleri döneminde Siirt'in ulaşım ve iletişim yatırımları için 3 milyar 673 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını aktaran Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "İl genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 7 kilometreden alıp, 129 kilometreye, bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu 2 kilometreden 82 kilometreye çıkardık. 1993-2002 arasında Siirt'in karayolları için yapılan yatırım miktarı sadece 66 milyon lira olurken, bu yatırımı yaklaşık 52 kat artırarak, 3 milyar 493 milyon liraya çıkardık. Siirt'te devam eden 9 ayrı karayolu projemizin toplam maliyeti 2 milyar 785 milyon lirayı aşıyor" ifadelerini kullandı.

YOLLAR AKARSULAR GİBİ GEÇTİĞİ YERLERE CANLILIK KATIYOR

"Tüm ulaşım ve iletişim yatırımlarımızda, geçit vermeyen dağları tünellerle, derin vadileri köprülerle, viyadüklerle aşıyoruz" diyen Karaismailoğlu, yolların tıpkı akarsular gibi geçtikleri yerlere canlılık kattıklarını söyledi. Karaismailoğlu, "Eğitim, sağlık, istihdam, ticaret taşıyor, milletimizin refahını, gelecek güvencesini temin ediyorlar. Tüm ulaşım ve altyapı yatırımlarımızda liderliğiniz ve vizyonunuz en büyük kılavuzumuzdur. Destek ve motivasyonlarınız bize güç oluyor" diye konuştu.

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