Zabıta, korona virüs fırsatçılarına geçit vermedi
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Aliağa Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Aliağa, 3. Sayfa

Zabıta, korona virüs fırsatçılarına geçit vermedi

Aliağa Belediye Zabıtası, korona virüsü salgını nedeniyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde anormal fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetim gerçekleştirdi.

13.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:06
Zabıta, korona virüs fırsatçılarına geçit vermedi

Aliağa Belediye Zabıtası, korona virüsü salgını nedeniyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde anormal fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetim gerçekleştirdi.


Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından özellikle hijyen ve gıda ürünlerinde yaşanan yüksek fiyat artışının önüne geçmek amacıyla kent genelindeki marketlerde denetimler yaptı. Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleriyle uzun ömürlü gıdaların yer aldığı rafları gezen ekipler, fiş ve fatura kontrollerinde de bulundu.


"Virüs fırsatçılığına izin vermeyeceğiz"


Virüs fırsatçılığına izin vermeyeceklerini belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Korona virüsü fırsat bilip bazı kişisel temizlik ve gıda ürünlerinin fahiş fiyatlarla satıldığını duyuyoruz. Bize de bu konuda bazı şikayetler geliyor. Aliağa Belediye Zabıtası olarak bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirerek gıda ve temizlik ürünü satışı yapan işletmelere fiyatların fahiş noktalara çıkartılıp çıkartılmadığını denetliyoruz. Bu konuda vatandaşımızı koruyarak fırsatçılara izin vermeyeceğiz" dedi.


"Yasal işlemlerin yapılmasını sağlayacağız"


Denetimleri periyodik olarak sürdüreceklerinin de altını çizen Mustafa Tahir Acar, "Yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastladığımız takdirde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne tespitlerimizi ulaştıracağız. Gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlayacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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