ZABITA EKİPLERİ SEMT PAZARLARINI DENETLEDİ

Siverek Belediyesi koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ve halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Siverek Belediyesi koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ve halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü kent genelinde koronavirüs tedbirlerine uyulması ve salgının kontrol altına alınması için denetimlere devam ediyor.

Bu kapsamda çalışma yürüten ekipler, semt pazarlarını denetledi. Semt pazarlarında maske ve mesafe denetimi yapan ekipler, maskesiz esnaf ve vatandaşları uyarak maske dağıttı.

Giriş ve çıkışların kontrollü olarak sağlandığı semt pazarlarında denetimlerin süreceği bildirildi.

Koronavirüsün son dönemlerde hızla arttığına dikkat çeken Zabıta Müdürü Abdurrahman Gümüştaş, "Son günlerde ciddi sağlık ve can kayıpları yaşamaya başladık. Sağlık Bakanlığınca uyulması istenen tedbirlere uymamız gerekiyor. Başta aşı olmak üzere maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadığımız takdirde can kayıpları yaşanmaya devam edecek. Tüm halkımızdan ricamız kurallara uyulmasıdır. Ekiplerimiz bu yönde çalışma yürütmeye devam edecek. " dedi.

Kaynak: Habermetre