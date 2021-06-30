Yüzme kuralları nedir? Olimpiyat Yüzme kuralları ve talimatları nedir?

Olimpiyat branşlarından Yüzme, kuralları ve uygulama talimatları ile merak ediliyor. Sporcular doğru şekilde Yüzme yapmak için bu kuraları merak ederken izleyiciler ise Yüzme sporunu tam olarak anlamak için bu kuralları araştırıyor. Peki, Yüzme kuralları nedir? Olimpiyat Yüzme kuralları ve talimatları nedir? İşte, detaylar…

Sporseverlerin yakından takip ettiği olimpiyatlarda Yüzme ilgi oldu. Yüzmei dikkatle izleyen izleyiciler Yüzme sporunun detaylarını ve kurallarını araştırdı. Peki, Yüzme kuralları nedir? Olimpiyat Yüzme kuralları ve talimatları nedir?

YÜZME KURALLARI NELERDİR?

ÇIKIŞ (DEPAR)

Serbest, kurbağalama ve kelebek yarışlarında çıkış atlayarak yapılır. Baş hakemin uzun düdüğüyle yüzücüler depar taşı üzerine, her iki ayağıda ön taraftan aynı uzaklıkta (aynı hizada) olacak şekilde çıkar ve orada beklerler.

Çıkış hakeminin "YERLERİNİZE" (take your marks) komutuyla, derhal en az bir ayağı depar taşının önünde olacak şekilde çıkış durumu alır.

Bütün yüzücüler hareketsiz hale geldiği zaman, çıkış hakemi çıkış işaretini verir.(tabanca, korna, düdük veya bağırarak) Sırt üstü ve karışık bayrak yarışları suyun içinde başlar.

Başhakemin uzun düdüğünden sonra yüzücüler suya girerler.

Başhakemin ikinci uzun düdüğüyle yüzücüler gereksiz gecikmeye sebebiyet vermeden geri döner ve suyun içinde çıkış durumu alırlar.

Çıkış hakemi "YERLERİNİZE" (take your marks) komutunu verir ve bütün yüzücüler hareketsiz hale geldiği zaman çıkış işareti verilir. Hatalı çıkış işareti, çıkış işareti ile aynıdır.

Yani çıkış işareti düdük, tabanca, boru veya komut şeklinde verilmişse hatalı çıkış işareti de aynı şekilde fakat daha uzun verilecektir.

Aynı zamanda çıkışın hatalı olduğu, hatalı çıkış ipinin düşürülmesi suretiyle belirtilir. Eğer bir yüzücü resmi görevlilerin hatası yüzünden hata yaparsa, yüzücünün hatası nazarı dikkate alınmaz.

SERBEST YÜZME (CRAWL)

Serbest stil bir yüzücünün yarışta arzu ettiği bir şekilde yüzmesi anlamına gelmekle beraber, ferdi karışık ve karışık bayrak yarışlarında serbest stil; sırt üstü, kurbağalama ve kelebek stilinden başka herhangi bir stil olarak telakki edilir.

Serbest stilde dönüşlerde ve yarışın bitiminde yüzücü vücudunun herhangi bir yeri ile duvarlara dokunabilir.

Elle dokuma mecburiyeti yoktur.

SIRTÜSTÜ

Yarışmacılar elleri çıkış demirlerine yerleştirilmiş ve yüzleri depar taşına dönük şekilde suyun içinde sıralanırlar. Ayak, başparmak dahil su yüzeyinin altında olmalıdır.

Üst omuzun göğüse göre dik durumdan daha öteye döndürülmesinden sonra dönüşe (taklaya) başlamak için kesintisiz tek kol çekişi veya kesintisiz birbirini takip eden çift kol çekişi yapılabilir.

KURBAĞALAMA

Starttan ve her dönüşten sonraki, ilk kol çekimi ile birlikte "vücut göğüs üzerinde yüzü koyun veya yere paralel tutulmalı" ve her iki omuz su ile aynı seviyede olmalıdır.

Her zaman her iki kolun hareketi aynı anda ve aynı düzeyde olmalı, biri önce diğeri sonra hareket etmemelidir.

Eller göğüs üzerinden suyun altından veya üstünden aynı anda atılmalıdır.

Dirsekler son kulaç haricinde suyun altında olmalıdır. Çıkış ve dönüşlerdeki ilk kulaç haricinde, eller kalça hizasından öteye götürülmelidir.

Bacakların bütün hareketleri aynı anda, aynı yatay düzeyde olmalı ve biri önce diğeri sonra hareket etmemelidir.

Her dönüşte veya bitirişte dokunma, su seviyesinin altında veya üstünde her iki elle aynı anda yapılmalıdır. Omuzlar, yüzücü elleriyle duvara dokunana kadar yatay durumda kalmalıdır.

KELEBEK

Dönüşler dışında vücut daima yüzükoyun (yere paralel) durumda olmalıdır.

Omuzlar, çıkıştan ve her dönüşten sonraki ilk kulaçtan, gelecek dönüşe veya bitişe kadar su yüzeyine paralel durumda bulunacaktır. Bu stilde takla atarak dönüşe müsade edilmez.

Her iki kol, su üzerinden birlikte ileriye atılmalı ve aynı anda geriye çekilmelidir. Ayakların bütün hareketleri aynı anda yapılmalıdır.

Ayakların ve bacakların aynı seviyede olması şart değildir, fakat serbest stildeki gibi ardışık hareketlerine müsade edilmez.

Her dönüşte ve yarış bitiminde dokunma, her iki elle aynı anda, su seviyesinin altında, üstünde veya hizasında yapılır.

KARIŞIK YÜZME

Ferdi karışık yarışlarda yüzücüler dört stili aşağıda belirtilen sıralamaya göre yüzerler:

Kelebek-Sırtüstü-Kurbağa-Serbest

Karışık bayrak yarışında yüzücüler dört stili aşağıda belirtilen sıralamaya göre yüzerler:

Sırtüstü-Kurbağa-Kelebek-Serbest

Bayrak takımları 4 yüzücüden oluşur.

Bayrak yarışlarında, bir önceki takım arkadaşının eli varış duvarına değmeden ayakları çıkış platformundan ayrılan yüzücünün takımı diskalifiye edilir.

Ancak hatalı çıkış yapan yüzücü geriye dönerek çıkış duvarına dokunduktan sonra yarışa devam ederse diskalifiye edilmez. (Duvara değmesi yeterli olup, depar taşından atlaması gerekmez)