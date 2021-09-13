Yetiştirme yurdunda panik anları! Görevlilere sinirlenen genç kız yatak ve yorganını yaktı - Haberler
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Yetiştirme yurdunda panik anları! Görevlilere sinirlenen genç kız yatak ve yorganını yaktı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel
Yetiştirme yurdunda panik anları! Görevlilere sinirlenen genç kız yatak ve yorganını yaktı

Düzce'de yetiştirme yurdunda panik yaşandı. Yurttan çıkmak isteyen genç kız, görevlilerin kendisine izin vermemesinin ardından odasındaki yastık ve yorganı tutuşturdu. Yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı.

Düzce'deki yetiştirme yurdunda çıkan yangın korkuttu. İddialara göre yurttan çıkmak isteyince kendisine izin verilmeyen genç kız, odasına giderek yastık ve yorganını ateşe verdi. Korkutan yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı.

Yetiştirme yurdunda panik anları! Görevlilere sinirlenen genç kız yatak ve yorganını yaktı

ESKİŞEHİR'DEN SEVK EDİLDİ

Saat 20.30 sıralarında Düzce Fatih Mahallesi'nde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kız yetiştirme yurdunda Eskişehir'den, Düzce'ye sevk edilen N.D. (16), Düzce'deki yurtta kalmak istemediğini söyleyerek görevlilere dışarı çıkmak istediğini söyledi. Görevlilerin izin vermemesi üzerine odasına dönen N.D yatak ve yorganları ateşe verdi. Durumun fark edilmesi üzerine görevliler yangın söndürme tüpleriyle yangını söndürerek durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yurda dağılan dumanı tahliye etti.

Yetiştirme yurdunda panik anları! Görevlilere sinirlenen genç kız yatak ve yorganını yaktı

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Odasını ateşe veren N.D.'nin ise dumandan etkilendiği belirlenip, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Son Dakika Haberleri
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