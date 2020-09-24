Ülke sağanak yağışa teslim! Meteoroloji bölge bölge uyardı
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Ülke sağanak yağışa teslim! Meteoroloji bölge bölge uyardı

24.09.2020 09:12 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinin sağanak yağışa teslim olacağını açıkladı. Belirtilen bölgeler dışında kalan kentlerde ise mevsim sıcaklıkları normal seyredecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Bursa, Eskişehir'in güney kesimleri, Adana, Ankara, Eskişehir ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR ORTA KUVVETTE OLACAK

Rüzgarın ise genellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile zamanla Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28
İstanbul: Parçalı bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30
Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Bursa: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

Ülke sağanak yağışa teslim! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
EÜZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİ: ULAN BU METOROLOJİNİN DEDİĞİNİN TAM TERSİ ÇIKIYOR. O OLAVAK DİYOR OLMUYOR OLMAYACAK DİYOR OLUYOR. BU SEFERDE DİYORKİ BİZ GÜNLERCE UYARMIŞTIK DİYOR. YAHU SENİN UYARI VERDİĞİN GÜNLERDE HİÇ BİR ŞEY OLAMADI SEN NEYİN PEŞİNDESİN?BİRDE KENDİSİNE PAY ÇIKARIP BİZ HAFTALARCA AYLARCA, GÜNLERCE, SENELERCE UYARMIŞTIK DİYOR. UTANIN YAHU UTNIN!
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