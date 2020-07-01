Yurtlarda karantinanın ardından tadilat başladı
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Yurtlarda karantinanın ardından tadilat başladı

Erzurum'da Covid-19 pandemisi sürecinde karantina merkezi olarak değerlendirilen Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar Yurtlarında karantina sürecinin ardından tadilat, temizlik ve ilaçlama yapılıyor.

Yurtlarda karantinanın ardından tadilat başladı
01.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:24

Erzurum'da Covid-19 pandemisi sürecinde karantina merkezi olarak değerlendirilen Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar Yurtlarında karantina sürecinin ardından tadilat, temizlik ve ilaçlama yapılıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yurtlar Korona virüs sürecinin ardından bakım ve tadilattan geçiriliyor. Tüm dünyada etkili olan Korona virüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Erzurum'da Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar Öğrenci Yurtları karantina merkezi olarak değerlendirilmişti. Yurt dışından gelenler bu yurtlarda karantinaya alınmıştı. Karantina sürelerinin sona ermesi ile birlikte yurtlarda kalanlar memleketlerine gönderilirken, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarda tadilat ve temizlik çalışması başlattı. Erzurum GSİM öğrenci yurtlarında görev yapan personel yurtlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıyor. Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yeni öğretim sezonu öncesinde yurtlarda tadilat çalışması da yapıyor. Yurtlar bundan böyle Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamındaki kurallara göre dizayn edilecek.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar Yurtlarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Taşkesenligil, "Tüm dünyada etkili olan Korana virüs sürecinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurtlarımızın kapılarını karantina sürecinde yurt dışından gelenler için açtı. Erzurum'da da kurumuza ait Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar Öğrenci Yurtlarımızda karantina süreçleri yaşandı. Bizde şu anda bu yurtlarda tadilat ve ilaçlama çalışmaları başlattık. Binaların boya badana ve dezenfekte çalışmasını yaptıktan sonra yeşil alanlara da ilaçlama yapıyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Manşet

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