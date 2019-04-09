Yüreğir'de 'Kocaispir' dönemi başladı

AK Parti'li Mehmet Kocaispir Yüreğir Belediye Başkanlığı görevini AK Parti'li Mahmut Çelikcan'dan devraldı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir:

"AK Parti ve MHP'nin adayı olarak yola çıkmıştım ancak artık tüm Yüreğir'in belediye başkanıyım"

ADANA - Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, devir teslim töreninin ardından görevine başladı. Kocaispir, "AK Parti ve MHP'nin adayı olarak yola çıkmıştım. Bundan sonra sadece Cumhur İttifakı'nın değil tüm Yüreğir'in belediye başkanıyım." dedi.

220 bin 942 seçmenin oy kullandığı Yüreğir'de 103 bin 383 oy alan Kocaispir, 99 bin 454 oy alan rakibi CHP'li Kamuran Karaca'yı geride bırakarak Yüreğir Belediye Başkanı olmuştu. Dün Seçim Kurulundan mazbatasını alan Kocaispir, Yüreğir Belediyesinde düzenlenen devir teslim törenin ardından eski Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'dan belediye başkanlığını devraldı.

"Başkanlık görevini Kocaispir'e devretmekten onur duyuyorum"

Başkanlık makamında açıklamalarda bulunan Çelikcan, iki dönem Yüreğir'e hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını ve aynı mutluluğu da belediye başkanlığı görevini Kocaispir'e devretmekten duyduğunu ifade ederek, "Fatih kardeşim, önceki yıllarda gençlik kolları başkanlığımızı, meclis üyeliğimizi yapmış, bu davanın içerisinde uzun yıllar yer almış bir arkadaşımız. İnşallah bu bayrağı kendisine, milletimizin teveccühü ile devrediyorum. O da bu bayrağı alıp daha yukarı taşıyacak ve kendisinden sonra gelen arkadaşlarımıza güzel bir şekilde devredecektir. Ülkemize, Adana'mıza ve Yüreğir'mize hizmet edecek." diye konuştu.

"Artık tüm Yüreğir'in belediye başkanıyım"

Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise Mahmut Çelikcan'ın Yüreğir'de bir marka olduğunu belirterek, yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür etti. Bundan sonraki süreçlerde Çelikcan'ın tecrübelerinden istifade edeceklerini dile getiren Kocaispir, "AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı olarak yola çıkmıştık. Milletimizin verdiği teveccüh, başımızın tacıdır. Artık bundan sonra sadece Cumhur İttifakı'nın değil, tüm Yüreğir'in belediye başkanıyım. Bizleri destekleyen, desteklemeyen tüm Yüreğir'li hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kocaispir belediye mührünü aldı

Konuşmaların ardından Kocaispir, yaptığı hizmetlerden dolayı Çelikcan'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Çelikcan da Yüreğir'in temsili mührünü, Kocaispir'e sundu. Daha sonra Çelikcan "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır." diyerek, Kocaispir'in eşine çiçek verdi.

Devir teslim törenine AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, AK Parti İl Başkanı Şerif Güler de katıldı.

Törenin ardından Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilk belediye meclis toplantısına katıldı.

Kaynak: İHA