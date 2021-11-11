Yunus Güner hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni

'Dudaktan Kalbe' adlı dizide canlandırdığı Namık karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Yunus Güner (49), Cihangir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Güner'in ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.

"AŞKSIZLIK HASTALIĞI KANSER GİBİ YAYILDI"

Yunus Güner son röportajında, "Aşksızlık hastalığı kanser gibi yayılıyor. Bireyselleşelim, özgürleşelim derken ipin ucunu fena kaçırdık. Geçmişte de aşk acısı yaşanıyordu ama kimse canı yandı diye aşktan kaçmıyordu. Oysa günümüzde çoğunluk aşktan kaçıyor ya da onu bilinçsizce tüketiyor" demişti.

"YILDIZ KENTER'İN ÖĞRENCİSİYİM"

Samimiyetin önemine dikkat çeken Güner, "Samimiyet sadece aşkta değil, hayatın her alanında şart! Özellikle de oyunculukta! Ben bugüne kadar hep kendimi tüm samimiyetimle ifade edebileceğim işlerin içinde yer almayı seçtim. Yıldız Kenter'in öğrencisiyim, çok şanslıyım! İyi oyuncunun güzelleştiğini, kötü oyuncunun ise çirkinleştiğini bilenlerdenim. Bundan böyle daha çok projede yer almak istiyorum ama tercihim yine beni güzelleştirecek işlerden yana olacak. İyi oyuncuların çoğu hem hayatta hem de sahnede samimidir. Ben de kendi adıma bunun mücadelesi içindeyim. Bunu yapabilenler; namuslu oyuncular!" ifadelerini kullanmıştı.