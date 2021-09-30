Yunus Emre vefatının 700. yıl dönümünde türbesi başında anıldı - Haberler
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Yunus Emre vefatının 700. yıl dönümünde türbesi başında anıldı

İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan - Haberler | Kültür Sanat

Yunus Emre vefatının 700. yıl dönümünde türbesi başında anıldı Yunus Emre, vefatının 700. yıl dönümünde Aksaray ve Kırşehir Valilikleri tarafından düzenlenen anma programı ile türbesi başında anıldı.

KIRŞEHİR (İHA) - Yunus Emre vefatının 700. yıl dönümünde türbesi başında anıldı

AKSARAY - Yunus Emre, vefatının 700. yıl dönümünde Aksaray ve Kırşehir Valilikleri tarafından düzenlenen anma programı ile türbesi başında anıldı.

Aksaray Valiliği ev sahipliğinde Kırşehir Valiliği ile birlikte Yunus Emre'nin vefatının 700. yıldönümünde anma programı düzenlendi. Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Sarıkaraman Beldesinde bulunan Yunus Emre Türbesi'nde bir araya gelen protokol mensupları ve vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ederek Yunus Emre'yi andı. Anma programının ardından Aksaray Vali Vekili Mehmet Tanışır, Yunus Emre Türbesi çevre düzenlemeleri ve külliye yapımı hakkında Kırşehir Valisi İbrahim Akın ile birlikte gezerek çalışmaları anlattı. Aksaray Valiliğince hazırlanan projelerin kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı anlatıldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da, "Yunus Emre hepinizin bildiği üzere Anadolu'muzun ilim ve irfan erlerinden, bu bölgeye değer katan manevi önderlerinden birisidir. O hep şiirlerinde sözlerinde insan sevgisini, kardeşliği, dostluğu öncelemiş, insanlara hep bu yönde tavsiyelerde bulunmuştur. Bu yönüyle de toplumumuzda kardeşliğin, birliğin beraberliğin adeta çimentosu olmuştur. Arapça ve Farsça'nın yaygın olarak kullanıldığı bir dönemde öz Türkçe eserler vermek suretiyle, şiirler yazmak suretiyle Türkçe'yi ön plana çıkarmış, bu nedenledir ki hala onun o dönemde yazdığı şiirler tüm insanlık tarafından günümüzde de çok rahatlıkla anlaşılabilmekte, çok rahatlıkla ne demek istediği anlaşılabilmektedir" dedi.

Yunus Emre vefatının 700. yıl dönümünde türbesi başında anıldı

Yunus Emre vefatının 700. yıl dönümünde türbesi başında anıldı

Yunus Emre vefatının 700. yıl dönümünde türbesi başında anıldı

Yunus Emre vefatının 700. yıl dönümünde türbesi başında anıldı
İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yunus Emre vefatının 700. yıl dönümünde türbesi başında anıldı - Haberler
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