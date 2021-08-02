Yunus Emre Enstitüsü, Moritanyalı subaylar için Türkçe kursu düzenledi
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Yunus Emre Enstitüsü, Moritanyalı subaylar için Türkçe kursu düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü, Moritanyalı subaylar için Türkçe kursu düzenledi
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Moritanya ordusu subaylarının Türkçe öğrenmeleri için 6 aylık kurs gerçekleştirdi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Moritanya ordusu subaylarının Türkçe öğrenmeleri için 6 aylık kurs gerçekleştirdi.

YEE'den yapılan açıklamaya göre Enstitünün, Moritanya Jandarma Komutanlığında şubatta başlattığı Türkçe kursu 29 Temmuz'da sona erdi. Türkçe öğrenen subaylar düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Törene Moritanya Jandarma Genel Komutanlığından General Mohamed Abellahi Taya, Albay Mohamed Yebra Eminou ve Albay Mohamed Eyde ile Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliğinden İkinci Katip Geçici Maslahatgüzar Halil Atik ve İçişleri Bakanlığı Müşaviri Jandarma Albay Kürşat Soysal katıldı.

General Taya burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Moritanya arasındaki bağların ortak dille daha da gelişeceğini ve bu dilin Türkçe olmasının yerinde bir karar olduğunu belirterek, kursun sürekli hale getirilmesi talebinde bulundu.

YEE adına kursta görevli Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Mehmet Akif Alkaya da Türkçe öğretim sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"A1 ve A2 düzeyine yönelik 6 aylık kursumuzda öğrencilerin dört temel becerisi geliştirilmiştir. Kursiyerlerimiz Türkçeyi basit düzeyde konuşabilecek, anlayabilecek, dinleyebilecek ve yazacak seviyeye ulaşmışlardır. Jandarma askerlere günlük hayatta kullanılan ifadelerin yanı sıra askeri temel eğitim düzeyinde yer alan ve mesleki hayatlarında sıklıkla kullanacakları, basit emir cümleleri de öğretilmiştir."

Alkaya ayrıca askerlere kurs sırasında Kapadokya ve Pamukkale başta olmak üzere Türkiye'nin tarihi ve turistik mekanları ile silahlı insansız hava araçları (SİHA) dahil ülkenin yerli üretim savunma teknolojileri konusunda bilgiler verildiğini kaydetti.

Öte yandan, kursta aldıkları Türkçe eğitimi hakkında düşüncelerini paylaşan subaylar kendilerini Türkiye'deki askeri eğitime hazır hissettiklerini, süreç boyunca Türk dizilerinin de dil öğrenimlerine katkı sunduğunu belirtti.

Subaylar, dil öğrenim sürecinde izledikleri "Uyanış: Büyük Selçuklu", "Kuruluş Osman" ve "Söz" gibi diziler ve dinledikleri şarkıların Türkçelerini geliştirdikleri dile getirerek, Türk tarihi ve yaşamı hakkında bilgi edindikleri ifade etti.

Yunus Emre Enstitüsü, Moritanyalı subaylar için Türkçe kursu düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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