Yunanistan, Türkiye'nin "Savaş nedeni" dediği 12 mil kararında ısrarcı: Egemenlik hakkımız Ege Denizi'nde sınırlarını 12 mile çıkaracağını açıklayan ve Türkiye'nin "Savaş nedeni" tepkisini çeken Yunanistan'dan Ankara'ya yanıt geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'nin Yunanistan'ın egemen haklarını hayata geçirmesini veto etme hakları yok" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesiyle ilgili, "Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?" ve "Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz" ifadelerine yanıt verdi. Bakanlık, Türkiye'nin "benzeri görülmemiş" tehditlerinin günümüz siyaset kültürü ve uluslararası hukuk ile çeliştiğini belirterek, "Yunanistan'ın egemen haklarını hayata geçirmesini veto etme hakları yok" dedi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Türkiye'nin, meşru haklarına başvuran komşu ülkelerini güç kullanmakla tehdit edebileceği yönündeki eşi görülmemiş anlayışı, modern siyasi kültüre ve uluslararası hukukun temel hükümlerine aykırı. Türkiye'yi, uluslararası hukuk ve günümüz uluslararası düzenin üzerine inşa edildiği değerlerin tüm ülkeler için bağlayıcı olduğunu anlamaya çağırıyoruz. Onlar seçici olarak uygulanmaz ve uluslararası toplum onları korumakla görevli, zira ihlal edilmeleri maksimum riski gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

"YUNANİSTAN'IN EĞEMENLİĞİ TÜRKİYE'NİN VETOSUNA BAĞLI DEĞİL"

Türkiye'nin özellikle Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın, tüm üye ülkelerin uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanma tehditlerinden veya kuvvete başvurmaktan kaçınması gerektiğinin belirtildiği 2. maddesini yerine getirmekle yükümlü olduğu kaydedilen açıklamada, "Her halükarda, Yunanistan'ın egemenliğini hayata geçirmesinin Türkiye'nin vetosuna bağlı olmadığını onlara hatırlatırız" denildi.