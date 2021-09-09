Yunanistan'ın kara suları ile hava sahasını genişletme planına Bakan Akar'dan sert tepki: Bunlar boş hayaller
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunanistan'ın kara suları ile hava sahasını genişletme planına Bakan Akar'dan sert tepki: Bunlar boş hayaller

Yunanistan'ın kara suları ile hava sahasını genişletme planına Bakan Akar'dan sert tepki: Bunlar boş hayaller
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Politika

Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkararak hava sahasını genişletmeye niyetli olduğunu söyledi. Bunların boş hayaller olduğunu belirten Akar, "KKTC'nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na bir videolu bir mesaj gönderdi. Ege'nin barışın sembolü olduğunu söyleyen Erdoğan, yaşananların bir trajedi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın planını açıkladı. Kara sularını 12 mil genişleterek hava sahasının da sınırını genişletmek istediğini belirten Akar, "Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir. KKTC'nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." sözlerine yer verdi.

RUM KESİMİNE TEPKİ

Bakan Akar, Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararına ilişkin "Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz." dedi.

İşte Bakan Akar'ın konuşmasından satır başları:

"Yunanistan ile hakkaniyete, adalete ve iş birliğine dayalı, komşuluk hukukunu gözeten çözüm yolları bulacağımıza inanıyorum. Diyalog ve müzakereye önem verdik. Tansiyonu yükselten adımlar karşısında suhuletle davrandık.

"MACERALAR PEŞİNDE KOŞULMAMALI"

Bugün Yunan macerasının bittiği günün yıl dönümü. Bir asır öncekinin bedelinin ne kadar ağır olduğu unutulmamalı, hüsranla sonuçlanacak yeni maceralar peşinde koşulmamalıdır"


- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Cem Yılmaz Hande Erçel Münir Özkul
Spor Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Lionel Messi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yunanistan'ın kara suları ile hava sahasını genişletme planına Bakan Akar'dan sert tepki: Bunlar boş hayaller - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 15:21:06. #1.15#

title