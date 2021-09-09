Yunanistan'ın kara suları ile hava sahasını genişletme planına Bakan Akar'dan sert tepki: Bunlar boş hayaller

Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkararak hava sahasını genişletmeye niyetli olduğunu söyledi. Bunların boş hayaller olduğunu belirten Akar, "KKTC'nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na bir videolu bir mesaj gönderdi. Ege'nin barışın sembolü olduğunu söyleyen Erdoğan, yaşananların bir trajedi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın planını açıkladı. Kara sularını 12 mil genişleterek hava sahasının da sınırını genişletmek istediğini belirten Akar, "Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir. KKTC'nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." sözlerine yer verdi.

RUM KESİMİNE TEPKİ

Bakan Akar, Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararına ilişkin "Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz." dedi.

İşte Bakan Akar'ın konuşmasından satır başları:

"Yunanistan ile hakkaniyete, adalete ve iş birliğine dayalı, komşuluk hukukunu gözeten çözüm yolları bulacağımıza inanıyorum. Diyalog ve müzakereye önem verdik. Tansiyonu yükselten adımlar karşısında suhuletle davrandık.

"MACERALAR PEŞİNDE KOŞULMAMALI"

Bugün Yunan macerasının bittiği günün yıl dönümü. Bir asır öncekinin bedelinin ne kadar ağır olduğu unutulmamalı, hüsranla sonuçlanacak yeni maceralar peşinde koşulmamalıdır"



