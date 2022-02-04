Yunanistan'ın göçmen sabıkası raporu: Sadece Foça'da 1258 kötü muamele

EDİRNE (DHA) - YUNANİSTAN'ın geri ittiği 19 göçmenin Edirne'nin İpsala ilçesinde donarak yaşamını yitirmesiyle yeniden gündeme gelen Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamaları, İzmir'in Foça İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Halis Kara tarafından resmi dosyalar incelenerek rapor haline getirildi. Son 2 yıllık incelemeyle Yunan güvenlik güçlerinin, Foça sınırlarında 1258 göçmeni üzerlerindeki para ve değerli eşyalarını alıp, darbederek, havası indirilen lastik botlarla Ege Denizi'nde ölüme terk ettiği ortaya çıktı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 19 göçmenin donarak hayatını kaybetmesiyle Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamaları, yeniden gündeme geldi. İzmir'in Foça Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Halis Kara, son 2 yılda ilçelerinde Yunanistan unsurlarının insanlık dışı davranışlarına uğrayıp üzerlerindeki para, değerli eşyaları alınarak, patlatılan botları ile Ege Denizi'nde ölüme terk edilen göçmenlerle ilgili kapsamlı araştırma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi dosyaları üzerinden araştırma yapan Başsavcı Kara, son 2 yılda sadece Foça'nın sorumlu olduğu bölgede Yunanistan'ın, 1258 göçmeni Ege Denizi'nde ölüme terk ettiğini belirleyip, rapor hazırladı.

"Belirtilen somut deliller ışığında, Yunan sahil güvenlik görevlilerinin düzensiz göçmenlere uyguladığı darp, cebir, silahla ateş açma, çıplak arama ve yağma suçlarının hukuki yaptırımı olacak mıdır? Yunan sahil güvenlik birimlerince düzensiz göçmenlere ait olup el konulan para, cep telefonu, bot motorları ve sair değerli eşyaların akıbeti nedir? Bu değerli eşyalara hangi uluslararası mevzuat hükmüne dayanılarak el konulmuştur? Yunan sahil güvenlik birimlerinin insan canını hiçe sayarcasına düzensiz göçmenlere uyguladığı 'geri itme' olarak adlandırılan sistematik eylemlerin uluslararası hukuk nezdinde bir karşılığı olacak mıdır? Bu soruların cevabı Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler gibi yetkili uluslararası makamların yapacağı bağımsız soruşturmalarla aranmalıdır. Yunanistan'ın göçmenlere sistemli olarak uyguladığı ve insanlığa karşı suç oluşturan haksız eylemlerinin bir gün yetkili uluslararası mercilerce araştırılması temennisiyle."