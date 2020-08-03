Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Olay çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Olay çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi Almanya'nın arabuluculuğunda bir nebze de olsa azalırken, Kiriakos Miçotakis'in danışmanı Alexander Diakopoulos'un, "Eğer durum çirkin bir hal alırsa Türkiye bunun sorumluluğunu üstlenmelidir" sözleri bölgede tansiyonu yeniden yükseltebilir.

03.08.2020 19:04 | Son Güncelleme: 03.08.2020 19:45

Karşılıklı NAVTEX ilanlarının ardından Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim yükselirken, Almanya'nın arabuluculuğunda normalleşme sürecine dair adımlar atıldı. Gerilim bir nebze de olsa düşerken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexander Diakopoulos'un Yunan medyasına verdiği demeçler bölgede tansiyonu tekrar yükseltebilir. Yunanistan'ın Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduğunu belirten Diakopoulos, "Eğer durum çirkin bir hal alırsa Türkiye bunun sorumluluğunu üstlenmelidir. Biz baskı altında müzakere etmeyeceğiz ve şantaja ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz" dedi.

"YUNANİSTAN, TÜRKİYE İLE DİYALOG KURARAK NE ELDE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce edisyonuna "Yunanistan, Türkiye ile diyalog kurarak ne elde etmeye çalışıyor" başlıklı bir makale yazdı. Diakopoulos, "Başlıktaki sorunun yanıtını yazabilmek için son 1 yılda olanlara bakmak gerek. Türkiye'den çok büyük sayıda mülteci geldi. Türkiye sınırında hibrid savaş yaşadık, Ankara ile Trablus arasındaki deniz anlaşması ve hidrokarbon araması için lisans süreci ile birlikte Yunan adaları üzerindeki Türk savaş uçaklarının uçması gibi sorunlar yaşandı" dedi.

"OLAY ÇİRKİN BİR HAL ALIRSA"

Diakopoulos, görüşmelerin olumlu sonuç vermesi durumunda bu durumun bölgede istikrar sağlanması için kritik bir öneme sahip olacağını dile getirdi.

Yunanistan'ın Almanya arabuluculuğuyla Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduğunu söyleyen Diakopoulos, "Henüz çok erken bir süreçteyiz ve bir orta yol bulmak için görüşmeler başlamadı bile. Biz bunun olabilecek en erken sürede olmasını istiyoruz. Eğer Türkiye baskı taktiğini bırakırsa bu Yunanistan ve Avrupa ile iş birliği yapma yolunu açacaktır, bunun da birçok faydası olacaktır. Eğer bunu bırakmazsa ve durum çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler. Biz prensipleri ve kanunları olan bir ülkeyiz ama haklarımızı savunmayı da biliriz. Biz baskı altında müzakere etmeyeceğiz ve şantaja ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Olay çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler
Haber Yorumları (1)
DOSTUM YAŞAR: İnceldiği yerden...
Cevap Yaz 1 16 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı Ekonomi
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Güncel
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi Politika
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü 3. Sayfa
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar 3. Sayfa
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu 3. Sayfa
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı
Adana'da su kuyusu faciası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Adana'da su kuyusu faciası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış
Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'den iddiaları güçlendiren sözler: İktidara da muhalefete de karşıyım
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'den iddiaları güçlendiren sözler: İktidara da muhalefete de karşıyım
Tırın kaputunda seyahat eden kişi görenleri şaşırttı
Tırın kaputunda seyahat eden kişi görenleri şaşırttı
'Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok' diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp
"Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok" diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Murat Kurum Deniz Demir Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Barış Arduç Coşkun Sabah Merve Boluğur İzzet Yıldızhan
Spor Beto Ali Koç Erol Bulut Nihat Özdemir Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Kaza İzmir Bakan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Olay çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 20:02:51. #1.14#
title