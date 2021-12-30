Yunanistan'da yeni kısıtlamalar hayata geçiyor! Kalabalık alanlarda N95 maske zorunlu olacak - Haberler
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Yunanistan'da yeni kısıtlamalar hayata geçiyor! Kalabalık alanlarda N95 maske zorunlu olacak

AA / Ayhan Mehmet - Haberler | Dünya

Yunanistan'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 3 Ocak 2022'den itibaren geçerli olması planlanan kısıtlamaların, vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle bugünden itibaren başlamasına karar verildi.

Vaka sayısında yaşanan ani artışa dikkati çeken Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, 3 Ocak 2022'den itibaren geçerli olması planlanan; yüksek korumalı maskelerin kullanım alanlarının genişletilmesine, yeme içme sektörü ve spor etkinliklerindeki sınırlandırılmalara ve uzaktan çalışma yöntemine yönelik uygulamaların bugünden itibaren başlayacağını kaydetti.

Plevris, Kovid-19'un omicron varyantının artık ülkede yaygın şekilde görüldüğünü belirterek, virüsün delta varyantının da sağlık sistemi üzerindeki baskısını sürdürdüğünü ifade etti. Sağlık sisteminin üzerindeki baskının azaltılması için özel sektörle de iş birliği yapılacağını aktaran Plevris, aşılama oranlarının artması için alınabilecek tedbirlerin de hükümet tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Plevris, yeme içme sektöründe artık müziğin de yasak olacağını vurgulayarak, lokanta, kafe ve eğlence merkezlerinin sadece 31 Aralık gecesi 02.00'ye kadar müzik olmaksızın hizmet vereceğini, diğer günler ise gece yarısından itibaren kapatılacaklarını aktardı.

Evlerde kalabalık partilerin düzenlenmesinin de yasak olacağını söyleyen Plevris, yılbaşı nedeniyle yapılacak ev ziyaretleri öncesinde de Kovid-19 testi yapılmasını önerdi.

Mekanlarda ayakta müşteri kabul edilmeyeceği ve her masada azami 6 kişinin oturmasına izin verileceği aktararak, spor etkinliklerindeki seyirci sayısına ilişkin de kısıtlama getirileceğini bildirildi.

Yeni tedbirler kapsamında market, toplu taşıma ve yeme içme sektöründe N95 veya FFP2 tipi yüksek korumalı maskelerin kullanılmasının zorunlu olacağı, bu maskelerin bulunmaması halinde çift maske takılması gerektiği belirtildi.

Yunanistan'da yeni kısıtlamalar hayata geçiyor! Kalabalık alanlarda N95 maske zorunlu olacak

Yunanistan'da yeni kısıtlamalar hayata geçiyor! Kalabalık alanlarda N95 maske zorunlu olacak

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AA / Ayhan Mehmet - Son Dakika Haberleri

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