Yunanistan'da devam eden orman yangınları hükümete karşı sert eleştirilere neden oldu
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Yunanistan'da devam eden orman yangınları hükümete karşı sert eleştirilere neden oldu

Yunanistan'da devam eden orman yangınları hükümete karşı sert eleştirilere neden oldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Yunanistan'da 10 günü aşkın süredir devam eden orman yangınlarına müdahalede yetersiz kalındığı yönünde eleştiriler artarken, muhalefet ile iktidar arasında sert tartışmalar çıktı.

Yunanistan'da 10 günü aşkın süredir devam eden orman yangınlarına müdahalede yetersiz kalındığı yönünde eleştiriler artarken, muhalefet ile iktidar arasında sert tartışmalar çıktı.

Eğriboz Adası ve Mora Yarımadası'ndaki yangın bölgelerinden televizyonlara konuşan öfkeli halk, yangınlara müdahalede geç kalındığını belirterek, hükümete karşı tepkilerini dile getirdi.

Muhalefet partileri, yangınların büyümesinden hükümeti sorumlu tutarak, ilgili kabine üyelerinin acilen görevlerinden istifa etmelerini istedi.

Tepkiler üzerine ulusa sesleniş konuşması yapan Başbakan Kiryakos Miçoktakis, bu konudaki siyasi sorumluluğu üzerine aldığını belirterek, devlet mekanizmasının yangınları söndürmekte zafiyet gösterdiği durumlar için Yunan halkından özür diledi.

Yangın felaketinde sorumluluğu olanların tespit edilerek hesap sorulacağını ifade eden Miçotakis, felaketzedelere 500 milyon avroluk acil yardım paketi sözü verdi.

"Miçotakis hükümetinin bu konuda 'cinayet' derecesinde sorumluluğu var"

Radikal Sol İttifak Partisi (SYRİZA) Başkanı Aleksis Çipras, yangınların sebep olduğu felaketten hükümeti sorumlu tutarak, Miçotakis'in kendilerinin ve bilim insanlarının uyarılarını dikkate almadığını kaydetti.

Hükümetin orman yangınlarına karşı mücadelede "kabul edilemez idare şekli" uyguladığını dile getiren Çipras, Miçotakis hükümetinin bu konuda "cinayet" derecesinde sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Değişiklik Hareketi Partisi (KİNAL) Başkanı Fofi Gennimata, yangınların neden olduğu felaketin hükümetin başarısızlığının boyutlarını ortaya koyduğunu ifade etti.

Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis ile Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'ın acilen istifasını isteyen Gennimata, bu kişilerin görevlerine devam etmesi halinde Başbakan'ın özrünün "iletişim amaçlı bir bahane" olmaktan öteye geçemeyeceğini söyledi.

"Ülkenin içinde bulunduğu 'kabusun' sona ermesi için hükümetin gitmesi gerekiyor"

Yanis Varufakis lierliğindeki Mera25 Partisinden yapılan açıklamada, Eğriboz'un kuzeyinde ve Mora'daki yangınlarda halkın devlet tarafından yalnız bırakıldığı belirtildi.

Ülkenin içinde bulunduğu "kabusun" bir an önce sona ermesi için Miçotakis hükümetinin gitmesi gerektiği aktarılan açıklamada, "Tüm bunlar için, bütün 'Miçotakis AŞ' sisteminin, oligarşik çıkarlara hizmet eden, toplumun yağmalanması, yoksullaştırılması ve terk edilmesine hizmet eden kurumun sökülmesi ön koşuldur." ifadesi kullanıldı.

Eğriboz ve Mora'daki orman yangınları devam ediyor

Öte yandan Eğriboz ve Mora'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarının bugün de sürdüğü bildirildi.

İtfaiye yetkilileri, Eğriboz'un kuzeyinde bazı noktalarda kontrol altına alınan yangınların yeniden alevlendiğini, rüzgarların etkisiyle sürekli yön değiştiren afete karadan ve havadan müdahale edildiğini bildirdi.

Alevlerin sıçradığı yeni bölgelerde bazı köylerin boşaltıldığı, evlerini terk etmeyen kimi vatandaşların alevleri durdurmak için kendi imkanlarıyla mücadele ettiği belirtildi.

Mora'nın İlia bölgesinde ve Doğu Mani'de devam eden yangınlara karadaki çok sayıda itfaiye birliklerinin yanı sıra havadan 9 uçak ve 4 helikopter ile müdahale edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

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