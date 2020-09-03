Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 eski asker: Jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz İZMİR'in Çeşme ilçesinde, jet ski ile Yunanistan'a bağlı Sakız Adası'na kaçmaya çalışan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan yargılamaları devam eden 3 eski askerin ifadeleri ortaya çıktı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, jet ski ile Yunanistan'a bağlı Sakız Adası'na kaçmaya çalışan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan yargılamaları devam eden 3 eski askerin ifadeleri ortaya çıktı. Askerlerin, kaçma iddialarını reddederek, "Biz jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz. Gezmek için oralarda bulunduk. Yunan adasına kaçmak gibi bir niyetimiz yoktu " dedikleri öğrenildi.

Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesindeki Pırlanta Plajı'nda, 3 kişinin jet ski ile Yunanistan'a doğru hareket ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Pırlanta Plajı açıklarında jet skide bulunan 3 kişiyi durdurdu. Yakalanan 3 kişi, kıyıya çıkartıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında şüphelilerin, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları belirlendi. Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilerin, İstanbul'dan İzmir'e geldikleri, burada jet ski satın aldıkları ve Çeşme'nin yanı sıra Selçuk ve Dikili ilçelerinde kaçabilecek noktaları belirlemek için keşif yaptıkları öğrenildi. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

'JET SKİ İLE GEZMEYİ SEVİYORUZ'İfadelere ortaya çıkan şüpheli eski askerlerin, "Biz jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz. Her geldiğimizde pahalı olduğu için satın aldık. Sürekli kiralasaydık daha masraflı olacaktı. Üçümüz oldukça yakın arkadaşız ve sık sık böyle gezilere çıkarız. Çeşme, Kuşadası, Dikili bölgelerinde de keşif yapmadık. Gezmek için oralarda bulunduk. Yunan adasına kaçmak gibi bir niyetimiz yoktu. Türk karasularının sınırını geçtiğimizin farkında değildik. Karşıdaki adayı Türk adası sandık, o yüzden açıldık. Oraya gidelim, karaya çıkalım diye düşündük. Sahil güvenlik ekipleri gelince çok açıldığımızı anladık" dedikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA