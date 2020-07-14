Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açmasının rahatsızlığı Yunanistan'da başka bir boyuta ulaştı. Yunanistan'da bir vali hükümete mektup yazarak, Ayasofya müzesinin camiye çevrilmesi kararının ardından Midilli Adası'ndaki Valide Camii'ndeki restorasyon çalışmalarının durdurulmasını istedi.

Yunanistan Kuzey Ege Bölge Valisi Costas Moutzouris, Ayasofya müzesinin camiye çevrilmesinin ardından Atina'nın Midilli Adası'ndaki Valide Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını durdurmasını istedi.

Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'na mektup gönderen Moutzouris, 1.2 milyon euroya mal olması beklenen camideki restorasyon çalışmalarına son verilmesi çağrısında bulundu. Vali Moutzouris, Ayasofya müzesinin, camiye çevrilmesiyle ilgili Türk hükümetinin kararına karşı Atina'nın kayıtsız kalamayacağı görüşünü dile getirdi.

1615 yılında inşa edilen bu cami, 1981 yılında Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından anıt eser olarak ilan edilmiş, ancak o tarihten bu yana burayı korumak için hiç bir çalışma yapılmamıştı.