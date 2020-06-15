Yumurtalık kanserinde VATS ameliyatı yapıldı
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Yumurtalık kanserinde VATS ameliyatı yapıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ileri evre yumurtalık (over) kanseri tanısı konan Perihan Bezci'ye dünyada ve Türkiye'de az sayıda merkezde yumurtalık kanserinde de uygulanan VATS (Video Assisted Thoracic Surgery) adı verilen işlem yapıldı.

Yumurtalık kanserinde VATS ameliyatı yapıldı
15.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:16

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ileri evre yumurtalık (over) kanseri tanısı konan Perihan Bezci'ye dünyada ve Türkiye'de az sayıda merkezde yumurtalık kanserinde de uygulanan VATS (Video Assisted Thoracic Surgery) adı verilen işlem yapıldı.

Karında şişlik ve nefes darlığı şikayeti ile SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran okul öncesi öğretmeni Perihan Bezci'ye yapılan tetkiklerin ardından yumurtalık kanseri tanısı kondu. Doktorlar tarafından ameliyat kararı verilen Bezci, Jinekoloji Onkoloji Kliniğinde Doç. Dr. Oğuzhan Kuru ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Operasyon sırasında Bezci'ye, İzmir'de ilk kez ileri evre over kanseri hastalarında da uygulanan VATS işlemi yapıldı. Akciğer hastalıkları ve tümörlerinde uygulanan VATS işlemi ile akciğerlerinde tümör tespit edilmeyen Bezci'nin, operasyon öncesi kemoterapi tedavisi almasına gerek kalmaksızın ameliyatı gerçekleştirildi.

"DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE AZ SAYIDA MERKEZDE UYGULANIYOR"

Doç. Dr. Oğuzhan Kuru yaptığı açıklamada over kanserinde hastaların hayatını uzatan en önemli faktörün jinekolog onkolog tarafından yapılan ve geride görünür tümör bırakılmayan cerrahi işlem olduğunu belirtti. Over kanserinde hastaların çoğunun karında şişliğe (asit) bağlı nefes darlığı, yumurtalık kitlesinin oluşturduğu ağrı ve hazımsızlık gibi şikayetler ile hekime başvurduğunu kaydeden Dr. Kuru, "Bu hastaların bir kısmında ise göğüs boşluğunda da sıvı (plevral efüzyon) birikmekte ve geride tümör bırakmadan ameliyata uygun olup olmadığının değerlendirilmesi ayrıca önem kazanmaktadır. Eğer göğüs boşluğunda hastalık bulunmuyor ise aynı seansta karın (batın) ameliyatına devam edilip hastalığın yayıldığı tümörlü dokular çıkarılmaktadır. VATS işleminde, hastanın cildine 1cm'lik bir kesi yapılarak kamera eşliğinde göğüs boşluğuna girilmekte ve akciğer yüzeyi ile zarında tümör olup olmadığı değerlendirilmektedir. Şüpheli alanlardan biyopsi alınarak gerekirse tümörlü dokular çıkarılmaktadır. Esas olarak akciğer hastalıkları ve tümörlerinde uygulanan bu yöntem dünyada ve ülkemizde az sayıda merkezde over kanserinde de uygulanmaktadır" dedi.

SAĞLIKLI OLARAK TAKİP EDİLİYOR

Geçtiğimiz nisan ayında karında şişlik ve nefes darlığı ile hastaneye başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde karın içinde ve her iki göğüs boşluğunda asit ve kanser olabilecek over kitlesi saptandığını aktaran Doç. Dr. Kuru "Klinik Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Gökçü'nün başkanlığındaki tümör konseyinde hastaya cerrahi kararı alındı. Göğüs Cerrahisinden Dr. Özgür Öztürk ile birlikte VATS operasyonuna başlanıldı. Göğüs boşluğundaki sıvı boşaltıldı. Burada tümör izlenmemesi üzerine karın ameliyatına geçildi. Bu ameliyatta ise rahim, yumurtalıklar, dalak, kalın bağırsakların uç kısmı, karın zarı, diyafram zarı çıkarılması ve bağırsaklara yama (anastomoz) ameliyatı yapıldı. Yine nadir yapılan bir diğer işlem olan kalbin yanından (kardiyo-frenik) lenf nodu çıkarılması da işleme eklendi. Ameliyattan 7 gün sonra şifa ile taburcu ettiğimiz hastamızın, ikinci haftada ise Dr. Hüseyin Salih Semiz tarafından kemoterapi tedavisine başlandı. Şu an tümör belirteçleri kontrol altında olan hastamız, sağlıklı olarak takip edilmektedir" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİME KAVUŞACAĞIM GÜNÜ İPLE ÇEKİYORUM"

Perihan Bezci de "Hastaneye başvurduğumda büyük ve kötü huylu kitle tespit edildi ve ameliyat olmam gerektiği söylendi. Doktoruma güvendim, 7 saat süren ameliyat ile tümör temizlendi. Şimdi kemoterapi tedavisi yapılıyor. Tedavimin tamamlanıp öğrencilerime kavuşacağım günü iple çekiyorum. Bu zorlu süreçte ilgisini ve şefkatini esirgemeyen doktorlarıma ve hemşirelere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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