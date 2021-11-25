YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - HAKKARİ (İHA) – Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği (YUKADER) tarafından Sabancı Vakfı'nın desteğiyle yürütülen "Yüksekova'da Kadın Olmak" projesinin sunumu yapıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği (YUKADER) tarafından hazırlanan hane ziyaretleri raporu ile iki yıl boyunca gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları hakkında bilgiler veren Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, toplumsal değişimin kadınların güçlenmesiyle mümkün olabileceğini aktardı. Kadınların hayatlarında yeni bir kapı açmanın mutluluk verici olduğunu belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Sabancı Vakfı olarak toplumsal gelişme için sivil toplum kuruluşlarının önemine yürekten inanıyoruz. Bu inançla toplumsal sorunlara daha kalıcı çözümler üretilmesi ve yapılan etkinin sürdürülebilir olması amacıyla başlattığımız hibe programlarında 15. yılımızı geride bırakıyoruz. Bu süre boyunca aynı gaye için emek veren yüzlerce sivil toplum kuruluşunun yanında olduk ve yola daha güçlü devam edebilmeleri için destek verdik. Ne mutlu bize ki şimdi de hibe programlarından yararlanan kıymetli projelerden biri olan 'Yüksekova'da Kadın Olmak' projesi için bir aradayız. Toplumsal değişimin kadınların güçlenmesiyle mümkün olacağına inanan bir vakıf olarak, YUKADER tarafından hayata geçirilen bu değerli projeye iki yıl boyunca destek vermenin gururunu yaşadık" dedi.

Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği (YUKADER) yöneticisi Hatice Temir Bozdağ ise 2019 yılından bugüne kadar Sabancı Vakfı'nın desteği ve KAMER Vakfı'nın gönüllü katkıları ile "Yüksekova'da Kadın Olmak" projesini hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Proje, ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesine ön ayak olduk. Yüksekova'daki kadınları artık tanıyoruz ve buna yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu proje kamu ile sivil toplum arasında işbirliğinin kurulmasına da zemin sağladı. Projemizin ilk yılından itibaren Yüksekova Kaymakamlığı projemize destek verdi. Baro, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü gibi kadınların haklarına erişimde önemli rol oynayan kurumlar da çalışmalarımıza katkı sağladı. Eşitlik mücadelesine bir avuç kadın ve erkek ile başlayan YUKADER, şimdilerde yüzlerce kadın ile yürüyor. Bu çalışmaları değerli görüp destek sunan başta Sabancı Vakfı olmak üzere herkese teşekkürü borç biliriz. Bundan sonra hedefimiz daha da büyük olup çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Birsel Safkan, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, kurum müdürlüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HAKKARİ