Yüksekova belediye hizmetleriyle "şehir kimliği"ne kavuştu

Bir aile yok oldu! Annesini öldüren babasını ve babaannesini gözünü kırpmadan vurdu

Ü: Terör mağdurları için inşa edilen konutların drone ile görüntülenmesi Şehrin genel planı Islah edilen dere Millet bahçesi yapılacak alan Su arıtma tesisi Hayvan barınağı Hayvanların tedavisi ve beslenmesi Yeni yapılan yollar -Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ile röportaj...

GÖRÜNTÜ DÖKÜM-Ü:

Terör mağdurları için inşa edilen konutların drone ile görüntülenmesi

Şehrin genel planı

Islah edilen dere

Millet bahçesi yapılacak alan

Su arıtma tesisi

Hayvan barınağı

Hayvanların tedavisi ve beslenmesi

Yeni yapılan yollar

-Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ile röportaj MESUT VAROL - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Yüksekova Belediyesi, gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmaları, hayata geçirdiği sosyal projelerle ilçenin çehresini değiştirdi.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde huzurun hakim kılındığı Yüksekova'da, terörün izlerinin silinmesi ve ilçeye yeni bir kimlik kazandırılması amacıyla çalışmalara hız verildi.

Görevlendirmenin ardından yıllardır çözülemeyen sorunları gündemine alarak tek tek çözüme kavuşturan belediye, deprem riskine karşı güvenli yapıların inşa edilmesi için kaçak yapılaşmanın olduğu mera alanlarıyla ilgili düzenleme yaptı.

İlçe merkezinde kötü görüntü ve kokuya neden olan Yüksekova Deresi'ni ıslah ederek, çevresini vatandaşların dinlenebileceği yeşil alana dönüştüren belediye, temiz ve kesintisiz içme suyu için bölgenin en modern su arıtma tesislerinden birini tamamlayarak hizmete aldı.

Yolları asfaltla buluşturup, kaldırımları yenileyerek ilçeyi modern bir görünüme kavuşturan belediye, ilçe halkının gönlüne dokunan sosyal projelerle devletin şefkatini vatandaşlara hissettirdi.

"Kaçak yapılaşmaya müsaade etmiyoruz"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, AA muhabirine, ilçenin değişim ve dönüşümüyle ilgili çalışmalarda önemli mesafe aldıklarını söyledi.

Göreve başladıklarında ciddi bir imar problemiyle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Doğramacı, meralarda kaçak yapılaşmaya müsaade etmediklerini, birtakım yaptırımlar uyguladıklarını, bu sayede ruhsatlı ev ve iş yerlerinin sayısının arttığını belirtti.

İlçenin en büyük sıkıntılarından biri olan yol konusunda da büyük ilerleme sağladıklarını vurgulayan Doğramacı, şunları kaydetti:

"Bu sene 30 kilometre beton asfalt yaptık. Türkiye'de en uzun beton asfalt çalışmasını Yüksekova'da gerçekleştirdik. Kaldırımlarımızı yapıyoruz. Şehir içi aydınlatma çalışmamız var. İpekyolu üzerinde 13 kilometre yürüyüş parkuru, kaldırım ve peyzaj çalışması başlatıyoruz. Belki de Yüksekovalıların en çok sevineceği konulardan biri, şehrimizin içinden geçen derede, iki tarafında da rekreasyon çalışması yapılıyor. İçişleri ile Tarım ve Orman bakanlıklarımızın ciddi katkılarıyla şehrimizi güzelleştiriyoruz. Projelerimizi hazırlayıp sunduk. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla Yüksekova başka bir şehir olacak."

"Yüksekova'nın 100 yıllık su sorununu çözüyoruz"

Göreve geldiklerinde içme suyu konusunda ciddi bir problemin yaşandığını ifade eden Doğramacı, Yüksekova'nın, 2016'ya kadar kanalizasyon hattı bulunmayan ve sadece 20 kilometre su ağına sahip bir ilçe olduğuna dikkati çekti.

Bugün yaklaşık 350 kilometre kanalizasyon ağının tamamlandığını, kanalizasyonla ilgili arıtma tesisinin de yakında başlayacağını belirten Doğramacı, şu bilgileri verdi:

"350 kilometre su hattı çekildi. Bu, ciddi bir altyapı çalışmasıydı. Buna bir de su arıtma tesisi ekledik. Yüksekova'nın 100 yıllık su sorununu çözüyoruz. Yaptığımız tesisle 24 saat suyunu çeşmeden içen bir şehir haline geliyoruz. Bütün bunların yanında ihya faaliyetleri de yürütüyoruz. Gençlerimizin hem kültür hem sanat hem medeniyet hem de bilişim teknolojileri noktasında ve ihtiyaç duydukları her konuda başvurabileceği bir 'Gençlik Mektebi' açıyoruz. Bunun yanında bir de kütüphane yapıyoruz. 10 bin öğrencimize hitap edecek bir çalışma olacak. Gençlerimize her türlü katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Çocuk akademisi ve aile destek merkezleriyle hem çocukların hem de kadınların gönüllerine dokunuyoruz. Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla Yüksekova gerçek anlamda yaşanabilir bir şehir olacak."

20'ye yakın okul inşa edildi

Kentin kar çilesini fırsata dönüştürmek istediklerini ve bu kapsamda da ilçeye bir kayak merkezi yapılması için çalışma başlattıkları müjdesini veren Doğramacı, şöyle devam etti:

"Kayak sporuyla ilgilenen sporcularımız hem Türkiye'de hem de Avrupa'daki müsabakalarda ciddi dereceler elde diyor. Her gencin kayak sporuyla buluşması gerektiğine inanıyoruz. İlçemizi bir kayak merkeziyle taçlandırabilirsek kış turizminin en iyi yapıldığı yer olacak. Cilo Dağları, Sat Gölleri... Kamplar, trekkingler yapılarak Yüksekova bambaşka bir yere gelecek. Ciddi trajediler yaşamış bir şehiriz. Terörün hasar verdiği okullarımız vardı. Devletimiz, tüm birimleriyle kısa sürede 20'ye yakın okul inşa etti. Mevcutlarının yanında bir ilçe için çok ciddi bir rakamdır. Eğitimde çok ciddi çalışmalarımız var."

İlçede inşa ettikleri barınakta 700'e yakın sokak hayvanını hem barındırdıklarını hem de tedavilerini yaptıklarını anlatan Doğramacı, birkaç yıl içinde ilçede sokak hayvanlarıyla ilgili sorun kalmayacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol