"Yükseköğretimde teknoloji entegrasyonu için akademisyenlerin gelişimi önemli"

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen 'Eğitimde Teknolojik Yaklaşımlar-Eğitimci Eğitimi' programı tamamlandı. Eğitimde teknolojinin kullanılmasından çok entegre edilmesinin hedeflenmesi ve bunun sağlanabilmesinin akademisyenlerin mesleki gelişimi ile mümkün olabileceği görüşü üzerinde durulan programda konuşan Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Üniversitede kaliteli bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için akademisyenlerimizin mesleki gelişimini önemsiyor, teknolojik alt yapımızı daha etkin bir şekilde kullanabilmek istiyoruz. Yeni normalde, teknolojik yaklaşımlarla ilgili yetkinlik kazanan öğretim elemanlarımızla eğitim kalitemizin artacağına inanıyoruz" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Eğitim Fakültesi tarafından üniversitede görev yapan akademik personele yönelik gerçekleştirilen 'Eğitimde Teknolojik Yaklaşımlar-Eğitimci Eğitimi' adlı çevrimiçi eğitim süreci tamamlandı. Programda, teknolojik gelişmelerin derslerde kullanılmasından çok sisteme entegrasyonunun hedeflenmesi gerektiği görüşü öne çıktı.

Akademisyenlerin özellikle çevrimiçi öğrenme ortamını daha etkili kullanmaları konusundaki yetkinliklerini pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen ve Doç. Dr. Devrim Akgündüz, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kınık Topalsan, Uzman Semih Çalışkan ve konuk olarak Prof. Dr. M. Yaşar Özden'in eğitmenlik yaptığı programda, Eğitimde Teknolojik Yaklaşımlar ve Teknoloji Entegrasyonu, Toplantı ve Canlı Ders Yönetim Araçları, Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS) ve Etkin Kullanımı, Bulut Bilişim Sistemleri ve İş Birliği, Web 2.0 Araçları ve Öğretimin Zenginleştirilmesi, Teknolojik Değerlendirme Yöntemleri ve Geri Bildirim gibi konulara yer verildi.

EĞİTİM KALİTESİ ARTACAK

Programla ilgili konuşan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "İstanbul Aydın Üniversitesi, yüksek teknolojik alt yapısı, kendi sınav sistemi ve öğrenme yönetim sistemini içeren uzaktan eğitim alt yapısı ile teknolojinin eğitimde etkin bir şekilde kullanılmasını hedeflemektedir. Dünyanın bilinen ve saygı duyulan üniversiteleri arasına girme konusunda çalışmalarımız hızla sürüyor. Üniversitede kaliteli bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için akademisyenlerimizin mesleki gelişimini önemsiyor, teknolojik alt yapımızı daha etkin bir şekilde kullanabilmek istiyoruz. Yeni normalde, teknolojik yaklaşımlarla ilgili yetkinlik kazanan öğretim elemanlarımızla eğitim kalitemizin artacağına inanıyoruz" dedi.

"ÖĞRENME MODELİ İLE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ"

Programın başarısına dikkat çeken İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli konuşmasında; "Üniversitemizde yükseköğretim kalite süreçleri çerçevesinde eğiticilerin eğitimine büyük önem veriyoruz. İAÜ, özellikle 2015 yılından bu yana eğitimde teknolojik yaklaşımlar ve harmanlanmış öğrenme ile ilgili tüm akademisyenlerin eğitimi için çalışmalar yürütmektedir. Öğretim elemanlarının sadece teknolojiyi kullanmasını değil, teknolojiyi eğitime entegre etmesini hedeflemektedir. Bundan dolayı, teknolojik yaklaşımlar konusunda öğretim elemanlarının gelişimi için eğiticilerin eğitimi programları düzenlemektedir. Son beş yılda eğitimde teknolojik yaklaşımlarla ilgili konularda düzenlenen 22 adet eğiticilerin eğitimi semineri ile öğretim elemanlarımız yeni çağa hazırlanmıştır ve devam eden programlarla hazırlanmaya devam etmektedir. Bu sayede, İAÜ, harmanlanmış öğrenme modelinin üniversitelerde kullanımı konusunda öncülük etmektedir" diye konuştu.

"KALİTE GÜVENCESİ ÖNEMLİ"

Harmanlanmış öğrenme projesinin danışmanı Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, yükseköğretimin tüm diğer alanlar gibi bir dönüşüm içerisinde olduğunu, yeni dönemde kalitenin güvence altına alınması için harmanlanmış öğrenme projesine büyük önem verdiklerini, akademisyenlerin yeterliliklerinin geliştirilmesinin de kilit öneme sahip olduğunu ifade etti.

"PROGRAM İÇERİĞİ ZENGİN"

Programı organize eden İAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün konuşmasında, "Eğitim Fakültemizde öğretmen adayları için yaptığımız teknolojik yaklaşımlarla ilgili eğitimleri tüm öğretim elemanlarımız için de gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda, öğretim elemanlarımızla, akademisyenlerimizin eğitimi için zengin bir program içeriği geliştirdik. Bu eğitimleri devam ettirerek öğretim elemanlarımızın yeni normalde etkili bir öğretim gerçekleştirmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 100 YÜZ YÜZE EĞİTİM DÖNEMİ BİTTİ"

Eğitim programını hazırlayan İAÜ STEM Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Devrim Akgündüz ise şunları söyledi:

"Kovid-19 ile yeni bir döneme girdik. Bu dönemle birlikte yüzde 100 yüz yüze eğitim sona eriyor. Artık, yüz yüze ortamın uygulamalarını çevrimiçi ortamdaki uygulamalarla destekleyip, her iki ortamın da güçlü taraflarını kullanarak yükseköğretimde harmanlanmış öğrenme modeline geçmek zorundayız. Harmanlanmış öğrenme modelinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için akademisyenlerin özellikle çevrimiçi uygulamaların etkin kullanımı konusunda yetkinlik kazanması gerekiyor. Bu yetkinlikle birlikte akademisyenlerimiz, 7/24 zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde eğitim yapabilecek, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlayabilecektir. Sadece teknolojik altyapı bunları yapabilmek için yeterli değil aynı zamanda bu alt yapıyı pedagojik olarak kullanabilmek de gerekiyor. Teknoloji kullanımı değil, teknoloji entegrasyonu önemli. Bunu yapabilmek için de araçları dersin doğal bir parçası haline getirmek, öğrencilerin kendi kendine öğrenmelerini desteklemek, kendi hızında bireysel öğrenmeye imkan sağlamak ve daha fazla zamanı proje tabanlı uygulamalara, tasarıma, atölye çalışmalarına, tartışmaya ve üretmeye ayırmak zorundayız. Bu nedenle; öğretimin zenginleştirilmesi, bulutta iş birliği, teknolojik ölçme-değerlendirme ve geri bildirim, teknoloji entegrasyonu ve harmanlanmış öğrenme gibi kavramları baz alarak yenilikçi bir program geliştirdik ve başarıyla uyguladık. Bu programı hem yükseköğretimde akademisyenlerin hem de K-12 seviyelerinde öğretmenlerin eğitimi için uygulamaya devam edeceğiz."

TEKNOLOJİ SINIFLARA ENTEGRE EDİLECEK

Bütün eğitimlerin kayıt altına alınarak 7/24 tekrar izlenebildiği ve akademisyenlerin sanal sınıf ortamında geri bildirimlerle beslendiği programda ele alınan konular aracılığıyla, yükseköğretimde görev yapan akademisyenlerin teknolojiyi kullanmaktan ziyade sınıflarına entegre etmeyi hedeflemelerinin sağlanması amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı