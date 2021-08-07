Yüksek fizik mühendisini, icradan aldığı bahçelerini geri satmak istemediği için öldürmüş
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Yüksek fizik mühendisini, icradan aldığı bahçelerini geri satmak istemediği için öldürmüş

Yüksek fizik mühendisini, icradan aldığı bahçelerini geri satmak istemediği için öldürmüş
Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, icradan satışa çıkartılan bahçesini satın alan Mehmet İnanç Akcan'ı (50) çıkan kavgada pompalı tüfekle öldüren Hasan Dövez (49) tutuklandı, kardeşi Mehmet Dövez (43) ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, icradan satışa çıkartılan bahçesini satın alan Mehmet İnanç Akcan'ı (50) çıkan kavgada pompalı tüfekle öldüren Hasan Dövez (49) tutuklandı, kardeşi Mehmet Dövez (43) ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Akcan'ın satın aldığı bahçeyi eski sahiplerine geri satmak istemediği için öldürüldüğü öğrenildi.

Türk Standartları Enstitüsü'nde (TSE) Yüksek Fizik Mühendisi olarak çalışan Mehmet İnanç Akcan, bir süre önce Nazilli ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi'nde icradan satışa sunulan incir bahçesi satın aldı. Ankara'dan dün saat 20.30 sıralarında, bahçeye bakmaya gelen Akcan, arazinin eski sahipleri Mehmet Dövez ve ağabeyi Hasan Dövez ile karşılaştı. Arazinin eski sahipleri ile Akcan arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Hasan Dövez'in pompalı tüfekle ateş ettiği Mehmet Akcan ile saçmaların isabet ettiği kendi kardeşi Mehmet Dövez yaralandı. Hasan Dövez kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Mehmet Akcan, ambulansa hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi. Akcan'ın cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Hafif yaralanan Mehmet Dövez ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Dövez yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındı. Jandarma, olayın ardından kaçan Hasan Dövez'i de suç aleti silahla yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 kardeş bugün adliyeye sevk edildi.'BAHÇEMİZİ GERİ SATIN ALMAK İSTEDİK'

Bankadan çektikleri 10 bin lira krediyi, ödeyemedikleri için 4 ay önce 7 dönümlük incir bahçelerinin 52 bin liraya Mehmet İnanç Akcan'a satıldığını anlatan katil zanlısı Hasan Dövez  ve Mehmet Dövez'in babaları Aydın Dövez, "Bahçemizi satın alan mühendis dün, incir bahçemize geldi. Bu sırada oğlum Hasan ve Mehmet ağaçları sulama ve bakımlarını yapıyormuş. Daha önce Akcan ile yaptığım telefon görüşmesinde bahçemizi kendisinden 55 bin liraya geri satın almak istediğimizi teklif ettik. Kendisi de kabul etmişti. Ancak, dün geldiğinde çocuklarımla yaptığı görüşmede bahçeyi satmaktan vazgeçtiğini söyleyince aralarında tartışma başlamış. Tartışmanın sonunda bu üzücü olay meydana gelmiş" dedi.


Yüksek fizik mühendisini, icradan aldığı bahçelerini geri satmak istemediği için öldürmüş
Yüksek fizik mühendisini, icradan aldığı bahçelerini geri satmak istemediği için öldürmüş
Yüksek fizik mühendisini, icradan aldığı bahçelerini geri satmak istemediği için öldürmüş
Yüksek fizik mühendisini, icradan aldığı bahçelerini geri satmak istemediği için öldürmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan

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