YTB desteğiyle Fransa'da vatandaşlar için maske üretiliyor
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YTB desteğiyle Fransa'da vatandaşlar için maske üretiliyor

YTB desteğiyle Fransa'da vatandaşlar için maske üretiliyor
04.05.2020 20:55 | Son Güncelleme: 04.05.2020 20:56

YTB desteğiyle Fransa'da vatandaşlar için maske üretiliyor Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın desteği ile Fransa'nın Strazburg kentinde DİTİB Yunus Emre Camii Derneği tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere maske üretimine başlandı.

YTB desteğiyle Fransa'da vatandaşlar için maske üretiliyor

ANKARA - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın desteği ile Fransa'nın Strazburg kentinde DİTİB Yunus Emre Camii Derneği tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere maske üretimine başlandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı Türkiye'nin aksine Avrupa ve ABD'nin bazı bölgelerinde vatandaşlar temel ihtiyaçlara dahi ulaşmakta zorluk çekiyor. Hem salgının daha yoğun yaşanması hem de sağlık sistemlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bu ülkelerde özellikle maske ve hijyen malzemelerin önemi artıyor. YTB de başlattığı "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" kapsamında Türk STK'ları tarafından kurulan maske ve önlük atölyelerini destekliyor. Atölyeler faaliyet gösterilen ülkenin salgınla mücadele politikasına yardımcı olmanın yanı sıra bölgede yaşayan Türk vatandaşları, hastaneler ve huzur evleri için de büyük önem arz ediyor. Türk STK'lar tarafından üretilen maske ve önlükler hijyen malzemelerine ulaşamayan Türk vatandaşları ve kuruluşlara bağışlanıyor. Fransa'nın Strazburg kentindeki DİTİB Yunus Emre Camii Derneği tarafından YTB'nin destekleriyle oluşturulan maske ve önlük atölyesi de bu kapsamda faaliyetlerine başladı. Derneğin kadın kolları üyeleri tarafından üretilen maske ve önlükler bölgedeki Türk vatandaşları, hastaneler, bakım evleri başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Atölyede ilk etapta 2 bin maske ve 100 önlük üretilmesi hedefleniyor. Bölgedeki ihtiyaca göre ise kapasitenin arttırılması planlanıyor.

YTB desteğiyle Fransa'da vatandaşlar için maske üretiliyor

Kaynak: İHA

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