YTB'den Almanya ile işgücü anlaşmasının 60'ıncı yılına özel kamu spotu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye ile Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşmasının 60. yıl dönümüne özel kamu spotu hazırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye ile Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşmasının 60. yıl dönümüne özel kamu spotu hazırlandı. Avrupa'da yaşayan vatandaşların 60 yıllık hikayesine vurgu yapan 46 saniyelik kamu spotunda vatandaşların ekonomik, sosyal, kültürel ve akademik alanlarda kazandıkları başarılar ve bulundukları topluma yaptıkları katkılar dile getirildi.

Asli görev alanlarından biri yurt dışında yaşayan yaklaşık 6,5 milyonluk Türk diasporasına yönelik hizmet üretmek olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da "Güçlü diaspora güçlü Türkiye" şiarıyla eğitim, kültür, gençlik, hukuk, yaşam gibi birçok farklı alanda yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yanında yer alıyor. YTB, gerçekleştirdiği çalışmalarla hem yurt dışındaki vatandaşların ana vatan Türkiye ve ana dil Türkçe ile olan bağlarının kopmamasını sağlıyor hem de Türk diasporasının Türkiye'deki iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması noktasında çaba gösteriyor. YTB tarafından hazırlanan 60. yıla özel kamu spotu filmine ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından tavsiye kararı da verildi. Film, Üst Kurul'un internet sitesinde yer alan kamu spotları bölümünde yayınlanarak medya kuruluşlarının kullanımına sunuldu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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