Yozgat'ta tarım ve mera alanları kısıtlı çiftçiler, devlet desteğiyle ipek böceği kozası yetiştiriyor

Yozgat'ta Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı desteklerken yararlanan çiftçiler, ipek böceği kozası yetiştirmeye başladı.

Yozgat'ta Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı desteklerken yararlanan çiftçiler, ipek böceği kozası yetiştirmeye başladı.

Çekerek ilçesine bağlı Karahacılı köyü sakinleri, ekilebilir alanlarının ve meraların yetersizliğinden dolayı tarım ve hayvancılığa alternatif olarak ipek böcekçiliğine yöneliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının ipek böcekçiliğini geliştirme desteklerini öğrenen 13 çiftçi, proje hazırlayarak bakanlığa sundu.

Projeleri kabul edilen ve 120 bin lira destek sağlanan 4 çiftçi, 300'er dut fidanını toprakla buluşturarak, ipek böceği kozası üretmeye başladı.

Çekerek Tarım ve Orman Müdürü Şahabettin Murat, AA muhabirine, ipek böceği denince akla ilk olarak Bursa ve Eskişehir çevresinin geldiğini söyledi.

Yozgat'ta özellikle Çekerek ilçesinin toprak ve iklim bakımından ipek böceği kozası yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirten Murat, "İpek böceği kozası yetiştiriciliği projesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Projesi kabul edilen 4 çiftçimiz heyecanla çalışmaya başladı. Her çiftçi 1,5 dekara 300 dut fidanı dikti. 3 yıl sonunda üretime geçilecek." dedi.

Murat, ipek böceği kozasının getirisinin çok iyi olduğunu dile getirerek, "Senede 2 defa ürün alınıyor. Yaklaşık 1,5 dekardan yılda 22 bin lira net kar elde ediliyor. Pazarlama sorunu yok. Ürünlerin tamamı projenin paydaşı olan KOZABİRLİK tarafından alınacak. Çiftçimiz sadece yetiştiricilik yapacak. Çiftçimize ek gelir getirmiş olacağız. İlimizde tarım ve hayvancılığın yanında bir de ipek böcekçiliği olacak." diye konuştu.

Çiftçiler umutlu

Projesi kabul edilen çiftçilerden 61 yaşındaki Mehmet Aktaş, köyde yeterli arazilerinin olmadığından tarım ve hayvancılıktan yeterli gelir elde edemediklerini kaydetti.

İpek böceği kozasını duyduktan sonra internetten araştırdıklarını anlatan Aktaş, "Önemli bir gelirinin olduğunu öğrendik. Hayvancılığını bize maliyeti yüksek oluyor. İpek böcekçiliği yapmaya karar verdik. Çocuklarla bu işi yapacağız." dedi.

Zeynel Kılınçer (49) de köyde hayvancılık yaptığını ancak maliyetlerin yüksek olmasından dolayı zorlandıklarını aktardı.

İpek böcekçiliği projelerinin kabul edildiğini vurgulayan Kılınçer, "Hem hafif iş hem de girdi maliyeti sıfır. Biz bu işe başladık, seneye 10-15 kişi olacağını düşünüyorum. Köydeki vatandaşlar bizi bekliyor. Sonuca göre onlar da bu işe girecek. Onların da bu işe girmesiyle köyümüz ipek böcekçiliğinin merkezi olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Gezer ise köyde yaşayan vatandaşların alternatif ürün arayışları içerisinde olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın 'Kalkınma yerelden başlayacaktır. Halkımızın bu projelerin içerisine girmesi çok önemlidir.' şeklinde sözü var. Ayrıca bu projelerin köylere kadar ulaşması konusunda talimatları var. Bu talimat neticesinde Karahacılı'da proje uygulanıyor. Fidanlar dikildi, bu tür projelerin köylerimize daha fazla girdi ve katkısı olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul