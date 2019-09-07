Youtuber Barış Özcan kimdir, kaç yaşında?

07.09.2019 10:10

Videolarıyla birçok konuya değinen Barış Özcan, Twitter'da gündem oldu. Canlı yayın sırasında kendisine gelen yorumlara verdiği cevap ile takipçilerinin takdirini aldı. Barış Özcan neden Amerika'da? Barış Özcan hayatı…

BARIŞ ÖZCAN KİMDİR?

Özcan, 23 Temmuz 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

CNN TÜRK GİBİ KANALLARDA BELGESELLER YAPTI

Abak.us kreatif medya ajansının başkan lığını yapan Barış Özcan, Abak.us ile Apple, Adobe ve LinkedIn gibi uluslararası yazılım firmalarına danışmanlık ve sosyal medya hizmeti verdi. Geçmişte Photoshop, Flash, PDF gibi yazılım ürünlerini geliştiren Adobe'de 6 yıl boyunca Akdeniz Ülkeleri Satış Müdürlüğü yaptı. TRT, el-Cezire, CNN Türk gibi kanallarda yayınlanan belgeseller yaptı ve yönetti.

YOUTUBE TARAFINDAN DEĞİŞİM ELÇİSİ SEÇİLDİ

Kişisel belgesellerini YouTube'da yapmaya devam eden Özcan, sanat, tasarım ve teknoloji hikayelerini 2.800.000'den fazla kişi izliyor. Çeşitli kurum ve konferanslarda 600'den fazla konuşma yaptı. Profesyonel bir keynote speaker ve TEDx konuşmacısıdır. YouTube'un dünya çapında seçtiği 12 değişim elçisinden biri oldu.

Özcan, #CreatorsforChange adlı bu program için uluslararası projeler üretiyor. Türkiye'de ilk internet blog yazarlarından biri olan Devletşah ile evli ve bir oğlu var.