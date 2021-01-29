Youtube Canlı, oyuncular için Twitch benzeri klip özelliğini deniyor

Youtube, yayıncılar için canlı yayın yapma özelliğini sunduğundan beri özelliklerini geliştirmeye devam ediyor. Canlı yayında önemli anların kliplerinin alıntılama özelliğinin de Youtube Canlı platformuna eklenmesi ile daha etkili bir özellik eklenmiş oluyor.

Twitch platformunun yayıncılar için önemini fark eden Youtube, canlı akış için geliştiridiği özelliklere bir yenisini daha ekliyor. Twitch'te bulunan klip alıntılama özelliği ile yayının en dikkat çekici kısımları öne çıkıyor ve yeniden izlemesi kolay hale getiriliyor. Youtube Canlı'da da görebileceğimiz bu özellik şimdiden büyük ilgi gördü.

Youtube, canlı akış için geliştirdiği Twitch kliplerine benzer bir hareketle kullanıcıların videolardan klipler oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir özelliği duyurdu. Bu özellik, oyun akışlarına daha fazla çeşitlilik katmak isteyen kullanıcılardan çok sayıda talep almakta. Twitch, kullanıcılara birkaç yıldır bir klip özelliği sunuyor. Genellikle yayıncılar tarafından heyecan verici bir anı öne çıkarmak veya kanallarının neyle ilgili olduğuna dair bir önizleme sunmak için kullanılan Twitch klip özelliği oldukça fazla etkileşim alıyor.

YouTube'un her tür içerik için birinci sırada gelmesi uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor ve son olarak bu hedefe oyun sektörünü ekledi. YouTube kısa süre önce , kullanıcıların web sitesinin yenilikçi özelliklerinden yararlanmalarını sağlayan bir tasarım olan Progressive Web App'i (PWA) piyasaya sürdü.

YOUTUBE PWA NEDİR?

PWA yani Progressive Web Apps, güvenli bir ortamda web kullanıcılarının hem uygulama hem de web işlevlerini en iyi şekilde bir araya getirmelerine olanak tanıyan, yerel uygulama benzeri bir deneyim sunan ve gelişmiş teknolojileri barındıran bir web uygulamasıdır.

PWA, ek kullanım için ayrı bir cihaza bile kurulabilir. Google, 2006 yılında video paylaşım platformunu satın aldığından beri, son derece popüler olan sitenin yeteneklerini yeniden tanımlamak için çok sayıda girişimde bulunuldu. YouTube, oyuncuların gözde platformu Twitch ile rekabet etmeye çalışarak canlı yayın açılması için kendini geliştirmeye devam ediyor.

TWITCH KLİP NASIL YAPILIR?

Klipleri, farenizi video oynatıcının üzerine getirip Klip simgesini tıklayarak oluşturabilirsiniz. Ayrıca Windows'ta+veya Mac'te+klavye kısayolunu kullanarak da Klip oluşturabilirsiniz.

Klip simgesini tıkladıktan veya klavye kısayolunu kullandıktan sonra klip oluşturma sayfası yeni bir sekmede açılacaktır. Bu sayfada, videonun altındaki kaydırıcıyı kullanarak Klibe dahil etmek istediğiniz video kesitini seçebilirsiniz. Klibinize bir ad verdikten sonra Yayınla düğmesini tıkladığınızda klibiniz tamamlanmış olur.

Yayınla düğmesini tıklamasanız bile klibiniz yayınlanacaktır. Yayınlanmasını istemiyorsanız klibi bulup silmeniz gerekir.

Klibiniz başarıyla yayınlandığında, yayınlanan klibi görürsünüz. Klibin sağ alt köşesinde başlığını, kim tarafından oluşturulduğunu, oluşturma tarihini ve o ana kadarki izlenme sayısını görebilirsiniz.

Videonun alt kısmında, Klibin bağlantını görürsünüz. Bu bağlantıyı kullanarak Klibi başkalarıyla paylaşabilir ve çeşitli sosyal medya sitelerine gönderebilirsiniz. Bu bilgiler, klip URL'si ziyaret edildiğinde ekranın sağ üst köşesinde de görünür.

Ayrıca VOD'lardan da Klip oluşturabilirsiniz! Sadece geçmiş yayınlar sayfasına gidip izlediğiniz VOD'u bulun, ilgili bölümüne gidin ve Klip düğmesine basın.

MOBİLDE KLİP OLUŞTURMA

iOS

Yayın, geçmiş yayın veya vurgu izlerken video seçeneklerini açmak için ekrana dokunun.

Paylaş simgesine ve ardından paylaşım seçeneklerinin en altındaki Klip Oluştur düğmesine dokunun.

Android