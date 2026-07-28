YENİ Parti'de grup yönetimi belirlendi: Başkanvekili Tekin Bingöl oldu

(TBMM) - YENİ Parti'nin Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında düzenlenen kapalı grup toplantısında, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl; Grup Yönetim Kurulu Üyeleri ise Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Seyit Torun ve Özgür Karabat olarak belirlendi. Katip üyeliğe Aliye Coşar, idare amirliğine ise Harun Özgür Yıldızlı seçildi.

YENİ Parti milletvekilleri, bugün TBMM'de kapalı grup toplantısında bir araya geldi. YENİ Parti Grup Salonu'nda yapılan toplantıya, Genel Başkan Özgür Özel başkanlık etti. Saat 11.45 itibarıyla başlayan toplantı, yaklaşık yarım saat sürdü.

Toplantıda YENİ Parti TBMM Başkanvekilliği'ne CHP'de bu görevi yürüten Ankara Milletvekili Tekin Bingöl seçildi. Grup Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Ordu Milletvekili Seyit Torun ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat seçildi.

Meclis Başkanlık Divanı'nda görev alacak idare amiri, CHP Grubu'nun da idare amirliğini yapan Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı oldu. Katip üye ise Antalya Milletvekili Aliye Coşar olarak belirlendi.

"YENİ Partimiz için bir nefer gibi çalışmaya hazırız"

Ağbaba, grup yönetimine seçilmesine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Ben 2023 Kasım Kurultayı'ndan sonra hiçbir görev almamıştım. Daha önce de açıklamalarda bulundum, 'Partimde hiçbir göreve talip değilim. Yeni ve genç arkadaşlarımızın görev alması lazım' dedim. Ama bugün bir görevlendirmeyle Grup Yönetim Kurulu üyesi olduk. YENİ Partimiz için çalışmaya, Genel Başkanımız liderliğinde görev ne olursa olsun bir nefer gibi çalışmaya her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre de, Grup Yönetim Kurulu seçimlerine ilişkin olarak, "Kurucu olup PM'de yer almayan arkadaşlar değerlendirildi" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA