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Artık makine aramaya gerek kalmayacak! Mobil DOA devreye giriyor

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Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sisteminde "Mobil DOA" uygulaması hayata geçiriliyor. Yeni sistem sayesinde depozito iadesi artık market, bakkal ve büfelerden de yapılabilecek. Vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 TL, sisteme katılan işletmeler ise teslim aldıkları her ambalaj için 50 kuruş teşvik ödemesi alacak.

  • Mobil DOA el terminali ile Depozito İade Makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfeler Manuel İade Noktası olarak sisteme dahil olabilecek.
  • Vatandaşlar cep telefonlarıyla karekod okutarak iade işlemini başlatacak ve her ambalaj için 1 TL teşvik bedeli DOA Cüzdanı'na aktarılacak.
  • İşletmeler teslim aldıkları ambalajlar için her ambalaj başına 50 kuruş teşvik ödemesi alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sisteminde yeni bir uygulama devreye alınıyor. "Mobil DOA" adı verilen el terminaliyle Depozito İade Makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfeler de Manuel İade Noktası olarak sisteme dahil olabilecek.

İADE İŞLEMİ CEP TELEFONUYLA BAŞLAYACAK

Depozito Bilgi Yönetim Sistemine kayıt yaptıran işletmelere ücretsiz olarak verilecek Mobil DOA cihazı; barkod doğrulama, sayım, kayıt ve veri aktarımı işlemlerini tek cihaz üzerinden gerçekleştirecek.

Vatandaşlar cihaz üzerindeki karekodu cep telefonlarıyla okutarak iade işlemini başlatacak. Ardından DOA logolu içecek ambalajlarının barkodları cihaza okutulacak. Doğrulanan ambalajlar sisteme kaydedilecek ve işlem tamamlandığında her ambalaj için 1 TL teşvik bedeli doğrudan DOA Cüzdanı'na aktarılacak.

ESNAFA HER AMBALAJ İÇİN 50 KURUŞ

Yeni uygulamayla market, bakkal ve büfeler ek bir makine yatırımı yapmadan sisteme katılabilecek. İşletmeler, vatandaşlardan teslim aldıkları ambalajları yetkilendirilmiş saha operatörlerine teslim edecek ve her ambalaj için 50 kuruş teşvik ödemesi alacak.

Bu sayede hem vatandaşlar yaşadıkları mahallede daha kolay depozito iadesi yapabilecek hem de sisteme katılan esnaf ek gelir elde edecek.

HEDEF DAHA YAYGIN İADE AĞI

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, Mobil DOA uygulamasıyla depozito iade ağını ülke genelinde daha erişilebilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Öztürk, uygulamanın hem vatandaşların iade noktalarına ulaşımını kolaylaştıracağını hem de esnafı geri dönüşüm sisteminin aktif bir parçası haline getireceğini ifade etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

zamanla gelişip daha da kullanışlı ve yaygın hale gelecektir.

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