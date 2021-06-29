Yönetmen Tekin Girgin, Türkiye'nin sinemadaki zenginliklerini Hollywood'a taşımayı hedefliyor

Türk yönetmen Tekin Girgin, Hollywood'da uzun süredir yönetmen koltuğuna oturmanın ve önemli isimlerle başarılı işlere imza atmanın gururunu yaşıyor.

Türk yönetmen Tekin Girgin, Hollywood'da uzun süredir yönetmen koltuğuna oturmanın ve önemli isimlerle başarılı işlere imza atmanın gururunu yaşıyor.

Ani bir kararla her şeyi geride bırakıp 16 yıl önce hayallerinin peşinden ABD'ye yerleşen "Troy The Odyssey" filminin yönetmeni Girgin, sektörde Ağrı'dan Hollywood'da yönetmenliğe kadar uzanan başarı hikayesiyle tanınıyor.

Girgin, aklında hep ülkesinde bir şeyler yapma düşüncesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Hem aile ziyareti hem de film çekim alanları araştırmak için Türkiye'ye gelen Girgin, Bodrum ilçesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Farklı alanlar araştırmak için Güneydoğu'da gezdiğini belirten Girgin, özellikle Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin'de incelemelerde bulunduğunu, buradaki lokasyonların tarihi ve sanatsal olarak çok ilgisini çektiğini söyledi.

Bölgeyi tanımanın ve sinemaya taşımanın öneminden bahseden Girgin, şu anda uzun metrajlı bir drama film projesi olduğunu, hikayenin ABD'de başlayıp Türkiye'de bittiğini, Türkiye'de çekimlerini yapacağı alanlar için araştırma içerisinde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bu zenginliklerini Hollywood'a taşımayı planladığını anlatan Girgin, "Eskiden Hollywood'dan Türkiye'ye gelmek çok zordu ama şu anda şartlar biraz daha kolay. 2016'da çektiğim 'Troy The Odyssey' filmini Türkiye'de çekmek istiyordum ama maalesef çekim için düşündüğüm bölgedeki terör olaylarından dolayı Tayland'da çekmek zorunda kaldım. Dylan Vox, Lara Heller, Leonardo DiCaprio gibi isimlerle çalıştım. Bundan sonraki projemde Antonio Banderas ile çalışmayı düşünüyorum. Görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Yurt dışında tanınmak için çok çalışmak gerektiğine vurgu yapan Girgin, Hollywood'a gece gündüz demeden setlerde çok çalıştığını ve emeğinin karşılığını mutlaka bir şekilde aldığını dile getirdi.

Şu anda Emmy Ödülleri'ni düzenleyen "Television Academy" üyesi olduğunu aktaran Girgin, bir Türk yönetmen olarak bu konuda çok gururlu olduğunu belirtti.

Yurt dışında yaptıkları her şeyin ülkeyi etkilediğine dikkati çeken Girgin şöyle konuştu:

"Ülkemizi temsil ettiğimiz için hepimiz kendi sorumluluğumuzu bilmemiz lazım. Ben de ülkemi gururla temsil ediyorum. Troy'u çektiğimizde bir Ortadoğulu bendim. Bir de yönetmen olarak tüm yabancılara hükmediyorsunuz. Bir Türk olarak gurur duymamız gerekiyor. Ülkenizi temsil ediyorsunuz ve herkes sizin iki dudağınızdan çıkacak lafa göre hareket ediyor. Bu imkansız ama zor bir şey, kolay olan bir şey değil. Çalıştığınız zaman her şey bir şekilde oluyor."

Yabancı aktörlerin özellikle tatil için Antalya ve Bodrum'u tercih ettiğini anımsatan Girgin, bu aktörlerle konuştuğunda Türkiye'yi çok muhteşem bulduklarını, hatta bu bölgelerden ev aldıklarını söylediğini belirtti.

Başarılı yönetmen, nereye giderse gitsin aklının hep Türkiye'de olduğunu, kendisini yurt dışında yetiştirdiğini ve Türkiye'deki genç sinemacılara yardımcı olmak ve bilgilerini paylaşarak daha iyi sinemacılar yetiştirmek istediğini ifade etti.

Türkiye'de çok yetenekli aktör ve yönetmenlerin olduğunu ancak doğru yönlendirmek gerektiğini belirten Girgin, başarılı isimlerin zaman zaman yanlış projelerde harap olduğunu vurguladı.

"Hollywood ile bağlantılı güzel bir okul açmayı planlıyorum"

Sinemada öğrenme yaşının olmadığını işaret eden Girgin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de Hollywood ile bağlantılı güzel bir okul açmayı planlıyorum. Buradaki genç oyuncuları daha doğru bir şekilde yönlendirecek eğitim kurumu açmak istiyorum. Benim amaçlarımdan biri de bu. Türkiye'de çok evrensel hikayeler var ama bir şekilde heba oluyor. Eğer sinemanın büyümesini istiyorsanız sinemanın önünün açılması lazım. Değişik ve daha rahat hikayeler, uluslararası hikayeler anlatılması lazım."

Girgin, yeni kuşak sinemacılara hayallerinin peşinden gitmesi tavsiyesinde bulunarak, "Bazen büyük işler yapmak için büyük işlere girmek gerekir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı