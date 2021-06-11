Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırı
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Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırı

Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Yomra ilçesinde bu sabah Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık makam aracıyla belediye binası önüne geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde bu sabah Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık makam aracıyla belediye binası önüne geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Belediye Başkanı Mustafa Bıyık saldırıdan yara almadan kurtulurken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık saat 08.30 sıralarında mesaiye başlamak üzere makam aracıyla Yomra Belediye binasına geldi. Bu sırada yolun karşısında duran ve üzerinde siyah kapşon bulunan 17-18 yaşlarında bir genç, silahla Başkan Bıyık'ın bulunduğu yere doğru 5 el ateş etti. 4 kurşun belediyenin camlarına bir kurşun ise yakındaki banka ATM'sine isabet etti. Başkan Mustafa Bıyık'ın yara almadığı saldırı sonrası genç şahıs yaya olarak koşarak bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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