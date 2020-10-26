'Yol verme' kavgasında ağır yaralandı, tahliye olan şüphelinin kendisini öldürmesinden korkuyor

SAMSUN'da, trafikte 'yol verme' meselesinden 4 ay önce çıkan kavgada tabancayla vurularak, ağır yaralanan ve hastanede tedavisi süren Yüksel Yılmaz (33), olayın şüphelisi Barış E.'nin (26) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından ölüm korkusu yaşamaya başladı.

SAMSUN'da, trafikte 'yol verme' meselesinden 4 ay önce çıkan kavgada tabancayla vurularak, ağır yaralanan ve hastanede tedavisi süren Yüksel Yılmaz (33), olayın şüphelisi Barış E.'nin (26) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından ölüm korkusu yaşamaya başladı. Kardeşinin belden aşağısının tutmadığını söyleyen Aysel Yılmaz, "Bizim olayımız olalı 4 ay oldu. Biz aylardır hastanedeyiz ama bu olayı yapan kişi dışarıda geziyor. Bizim hayati tehlikemiz var. Bizim mahallede olduğunu ve gezdiğini görenler var. Bu kişi yarım kalan işini tamamlamak için gelebilir. Bizi kim koruyacak ?" dedi.

Olay, 22 Haziran'da, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Aysel Yılmaz (36), 55 AAU 910 plakalı otomobiliyle yolda beklediği sırada, otomobiliyle karşı yönden gelen Barış E. yol vermesini istedi. Barış E., iddiaya göre, geri manevra yapmakta zorlanan Aysel Yılmaz ile yanındaki kardeşi Eda Yılmaz'a (26) hakaret ederek, otomobiliyle bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra Barış E. ve eşi, aracın yanına yeniden geldi. Bu sırada Ayşe Yılmaz'ın kardeşi Yüksel Yılmaz da olay yerine geldi. Çıkan tartışmada Barış E., tabancayla ateş ederek, Yüksel Yılmaz'ı ağır yaraladı. Barış E., olay yerinden kaçarken, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz da tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan Barış E.yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Barış E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kavga anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

SALDIRGAN SERBEST KALDIOlayda ağır yaralanan ve belden aşağısı tutmayan Yüksel Yılmaz'ın tedavisi sürerken olayın şüphelisi Barış E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi süren Yılmaz, saldırganın serbest bırakılmasına tepk gösterdi. Yüksel Yılmaz, "Ben uzun bir süre tekerlekli sandalyeye mahkum kalacağım. Mahalleye girdiğimde silah ateşlendi ve ben bu duruma geldim. Şu anda belden aşağımı hissetmiyorum. Ben daha hastaneden taburcu olmadım ve yaralarım iyileşmedi. Beni vuran kişi şu anda dışarıda geziyor. Ben 2 aylık bir yoğun bakım sürecim ile birlikte yaklaşık 4 aydır hastanede yatıyorum" dedi.

'BU KİŞİ MAHALLEDE GEZİYOR, HAYATİ TEHLİKEMİZ VAR'Kardeşinin hayati tehlikesi olduğunu belirten Aysel Yılmaz ise "Bizim olayımız olalı 4 ay oldu. 4 ay önce benim kardeşim çok gereksiz yere vuruldu. Ben 4 aydır hastanelerdeyim. Kardeşim 2 ay yoğun bakımda yattı. Ölümle cebelleşti. 1,5 aydır da fizik tedavi görüyor. Kardeşimin belden aşağısı tutmuyor. Ama bu olayı yapan dışarıda geziyor. Biz halen hastanede yatarken, bu kişi dışarıda geziyor. Bizim hayati tehlikemiz var. Bizim mahallede olduğunu ve gezdiğini görenler var. Bu kişi yarım kalan işini tamamlamak için gelebilir. Bizi kim koruyacak ?" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İÇKİLİ