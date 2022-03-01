YÖK Başkanı Özvar: Ukrayna konusunu en başından beri izliyorum

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Ukrayna'daki üniversitelerde okuyan Türk öğrencilerin durumuna ilişkin, "Bu konuda vicdanları da rahatsız etmeyecek şekilde çözüm bulunması gerektiğine inanıyoruz. Ukrayna konusunu en başından beri izliyorum. Kaç öğrenci var, ne yapıyorlar, ne zaman geliyorlar? Onları da yakından takip ettiğimizi bilmenizi istirham ederim" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda milletvekillerini bilgilendirdi. Özvar, YÖK'ün temel hedefinin, Türkiye'nin beşeri sermayesinin bilgi, beceri ve yetkinliğinin artırılması olduğunu söyleyerek üniversitelerle ülkenin bilgi birikimini daha ileriye taşımaya çalıştığını söyledi. Özvar, YÖK'ün, üniversitelerle temel hedefleri arasında yükseköğretimde uluslararası saygınlığı elde etmenin bulunduğunu üniversitelerin ulusal ve uluslararası rekabette öne çıkmasını istediklerini bildirdi.

"Ukrayna üniversitelerini gayet iyi tanıyoruz, bunların statülerini gayet iyi biliyoruz. Öğrencilerime söylüyorum; çocuklar, yurt dışına gitmeden gideceğiniz üniversitenin Türkiye tarafından tanınır olup olmadığını lütfen kontrol edin. Kontrol etmeden asla gitmeyin. Nasıl ki bazı Türk üniversitelerini yurt dışında bazı üniversiteler tanımıyorsa Türkiye de bazı üniversiteleri tanımıyor. Bu aslında herkes tarafından da biliniyor. Bu konuda vicdanları da rahatsız etmeyecek şekilde çözüm bulunması gerektiğine inanıyoruz. Ukrayna konusunu en başından beri izliyorum, kaç öğrenci var, ne yapıyorlar, ne zaman geliyorlar? Onları da yakından takip ettiğimizi bilmenizi istirham ederim."

Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,