Yoğun bakımdaki aşı karşıtı: Pişmanım, herkes aşısını olsun - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yoğun bakımdaki aşı karşıtı: Pişmanım, herkes aşısını olsun

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yoğun bakımdaki aşı karşıtı: Pişmanım, herkes aşısını olsun

Yoğun bakımdaki aşı karşıtı: Pişmanım, herkes aşısını olsunANKARA'da, yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve aşı karşıtı olan ev kadını Şükran Yücel (51), aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu söyledi.

ANKARA (DHA) - Yoğun bakımdaki aşı karşıtı: Pişmanım, herkes aşısını olsun

ANKARA'da, yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve aşı karşıtı olan ev kadını Şükran Yücel (51), aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu söyledi. Yücel, "Aşıya biraz karşıttım. Duyduğum şeylerden etkileniyordum. Vatandaşlar aşılarını olsunlar. Böyle korku ile yaşamaktan iyidir" dedi.

Aşı yaptırmayan, evli ve 1 çocuk annesi Şükran Yücel, eylül ayı başında yeğeninin düğününe katıldıktan sonra koronavisüre yakalandı. Evinde karantinaya alınıp, tedavisine başlanan Yücel, 1 hafta sonra sağlık durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Yücel'in tedavisi sürüyor.

'HERKES AŞISINI OLSUN'

Yoğun bakımda DHA'ya konuşan Şükran Yücel, aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu söyledi. Yücel, 'Aşıda değişik şeyler var' söylemlerinden etkilendiğini ve bu yüzden aşı yaptırmadığını belirterek, "Aşıya biraz karşıttım. Duyduğum şeylerden etkileniyordum. Aşı ile ilgili emin olamama duygusu vardı. Vatandaşlar aşılarını olsunlar. Böyle korku ile yaşamaktan iyidir çünkü ben bunu çok kötü bir şekilde yaşadım. Yoğun bakım gerçekten çok kötü bir şey. Herkes aşısını olsun. Yaşadıklarım gerçekten çok zor şeyler. Hastalıktan ötürü çok kötü şeyler yaşadım. Buradan çıktıktan sonra ben aşı olmaya karar verdim. Aşısını olmayanlar bence siz de aşınızı olun bir an önce. Yaşadıklarım çok zordu" dedi.

'KEŞKE AŞIMI OLSAYDIM, DİYORLAR'

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan ise Şükran Yücel'in kendilerine solunum sıkıntısıyla başvurduğunu belirtip, şöyle konuştu:

"İlk etapta 2'nci basamak yoğun bakımdaydı. Durumu şu andakine göre daha ağır ve ciddiydi. Yoğun bir solunum desteği gerekiyordu, çünkü solunumun desteklenmesine ihtiyacı vardı. 2'nci basamak yoğun bakımda hızla hem ilaç tedavisine hem de solunum tedavisine başladık. Hastamızdan da iyi bir cevap aldık. Dün itibarıyla da birinci basamak olan bu yoğun bakıma kendisini aldık. Hastaların ilk geldiğinde hikayesine baktığımızda aşılı olup olmadığına bakıyoruz. Maalesef Şükran Hanım da aşı olmayan hastalarımızdandı. Hep soruyoruz 'Neden aşı olmadınız?' diye; net bir açıklama yok. Gerçekten de etraftan, komşulardan, yakınlardan duyulan şeyler çok etkiliyor. Neden hekimlerin söyledikleri, sağlık çalışanlarının önerileri bu kadar dikkate alınmıyor; ama komşular etkili oluyor bilemiyorum gerçekten. Aşı olmayan tüm hastalarımız mutlaka 'keşke aşı olsaydım' diyorlar çünkü kimse bunu yaşamadan ne kadar ciddi bir sıkıntı yaşayacağını bilmiyor. Nefes alamamak, o solunum sıkıntısını hissetmek çok ciddi bir problem."

Yoğun bakımdaki aşı karşıtı: Pişmanım, herkes aşısını olsun

Yoğun bakımdaki aşı karşıtı: Pişmanım, herkes aşısını olsun

Yoğun bakımdaki aşı karşıtı: Pişmanım, herkes aşısını olsun

Yoğun bakımdaki aşı karşıtı: Pişmanım, herkes aşısını olsun

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bebeklerine yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını öne süren aileden suç duyurusu

Bebeklerine yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını öne süren aileden suç duyurusu

 Bebeklere yanlış aşı sözleriyle tepki çeken Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den yeni açıklama: Ailenin haberi var

Bebeklere yanlış aşı sözleriyle tepki çeken Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den yeni açıklama: Ailenin haberi var

 Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Muharrem İnce Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Caner Cindoruk
Spor Rıza Çalımbay Cristiano Bülent Uygun Stefan Kuntz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yoğun bakımdaki aşı karşıtı: Pişmanım, herkes aşısını olsun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:17:49. #1.17#