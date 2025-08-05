YKS tercihleri hangi gün bitiyor? 2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yks tercih süreciyle ilgili sorular öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. "Yks tercihleri en son ne zaman yapılacak?" ve "Yks tercihleri ne zaman sona eriyor?" soruları sosyal medyada gündem olurken, tercih tarihleriyle ilgili detaylar büyük merak konusu haline geldi. Peki, YKS tercihleri en son ne zaman? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın heyecanla takip ettiği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci tüm hızıyla devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından yayımlanan takvime göre, YKS tercih işlemleri 1 Ağustos'ta başladı ve adayların tercihlerini 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

YKS tercihleri hangi gün bitiyor

Adaylar tercihlerini, Ösym'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Bu süreçte her aday, en fazla 24 üniversite tercihi yapma hakkına sahip olacak.

Süreç içerisinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için adayların tercihlerini son güne bırakmamaları ve sistemsel yoğunluklara karşı erken işlem yapmaları öneriliyor.

2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak

YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da tercih sonuçlarının, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre üniversite yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında ya da en geç 1 Eylül 2025 tarihinde kamuoyuna duyurulacağı öngörülüyor.

Adaylar, sonuçlarını Ösym'nin resmi internet adresi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt süreci başlayacak. Üniversite kayıt tarihleri ve elektronik kayıt takvimi ise ÖSYM tarafından ayrı bir duyuruyla paylaşılacak.