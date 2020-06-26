YKS saat kaçta? YKS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 YKS sokağa çıkma yasağı genelgesi ÖSYM tarafından lisans eğitime geçiş için AYT, TYT ve YDT şeklinde üç oturumda gerçekleşecek YKS sınavı saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. YKS sınavına girecek öğrenciler ise YKS puan hesaplama nasıl yapılır araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı YKS genelgesi haberimizde.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 27 - 28 Haziran günlerinde gerçekleştirilecek. Binlerce öğrencinin lisans eğitimi için okulları dolduracağı YKS, Cumartesi ve Pazar günleri üç oturumda yapılacak. Sınavın olduğu günler ve saatlerde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

YKS SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günleri AYT, TYT ve YDT olmak üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavı hayata geçirilecek. TYT cumartesi günü 10.15'de başlayacak, 165 dakika sürecek. Pazar günü AYT yine 10.15'de başlayıp, 180 dakika sürecek. YDT ise 28 Haziran Pazar günü 15.45'de başlayacak ve 120 dakika süre verilecek.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin düzenlediği sınav YKS için puan hesaplamada ilk olarak öğrencilerin testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan ortaya çıkar.

Son sınıf öğrencilerinin ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunur. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanır. Adaylar, TYT ve AYT için belirlenen standart puanlar ile doğru sayılarını çarparak tahmini TYT AYT puan hesaplama sonuçlarına ulaşır. Adayların puanının hesaplanabilmesi için testlerde bulunan bölümlerden en az 0,5 ham puanın alınması zorunludur.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Değer Aralıkları 250-500 olacak. OBP, Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına dönüştürülecektir.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. 50'nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınır. OBP, herkes için tek katsayı olarak kullanılan 0.12 katsayısı ile çarpılarak okuldan gelecek net puan hesaplanır.

YKS SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA DAİR GENELGE

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsün bulaş riskini en aza indirmek amacıyla, önlem olarak YKS günleri ve saatlerinde belirli istisnalar dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına karar verdi. Genelge ile sabitlenen gelişmede kimler sokağa çıkabilecek? İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu genelgede istisna kapsamında olan kişiler:

a) Bu Genelgenin (7) numaralı başlığında yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD'da görev alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

o) Veteriner hekimler,

ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

p) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

s) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

t) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar dışındakilerin sokağa çıkması uygun değildir.

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